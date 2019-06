4 ideias de looks com blusa de gola alta

A gola alta já é um clássico dos dias de inverno. Agora, em tons vibrantes além dos clássicos preto e branco, a blusa também é usada como forma de esquentar looks mais fresquinhos.

A equipe de moda de CLAUDIA separou 4 opções de looks com a peça para você se inspirar. Vale usar com brincos grandes e colares para atualizar o visual!

Top de malha, Animale, no OQVestir, R$ 228*

Blazer de algodão, Amaro, R$ 289,90*

Saia de poliéster, C&A, R$ 99,99*

Brincos de metal, Benoah, R$ 62,90*

Bolsa de couro, Coach, R$ 1698*

Botas de couro, Paula Torres, R$ 1195*

Vestido de poliéster, Zara, R$ 209*

Óculos de acetato, Kate Spade para Sáfilo, R$ 495,48*

Bolsa de miçangas. Rincawesky, R$ 790*

Sandálias de nobuck, Via Mia, R$ 159*

Calça de crepe, ‘2Essential, no Shop2gether, R$ 439*

Colar de resina, Lázara Design, R$ 135*

Bolsa de couro, Dumond, R$ 599,90*

Sandálias de verniz, Cecconello, R$ 159,90*

Macacão de veludo, renner, R$ 219,90*

Óculos de metal, Chloé, na Marchon, R$ 1530*

Bolsa de couro, Tassen, R$ 469*

Sandálias de material sintético, Via Uno, R$ 109,90*

*Preços consultados em maio/2019. Sujeitos à alteração

