3 maneiras de usar blusa com nó

Trazendo um ar moderno e descolado ao seu look, a blusa com nó pode ser uma queridinha para aqueles que querem um toque sutil, porém divertido na sua roupa. A dica é usar peças de cintura alta para combinar com a blusa amarrada na cintura.

Confira três maneiras de explorar esta tendência nas suas inspirações do dia-a-dia.

Com saia

Neste look, a saia traz um aspecto apaixonante para qualquer um e pode ser uma combinação ideal para um encontro ou talvez, um passeio com a família.

*Blusa de algodão, Luigi Bertolli, R$ 159

*Saia de algodão, C&A, R$ 99,90

*Brincos de miçangas, Bendita Seja, R$ 49,90

*Sandálias de material sintético, Marisa, R$ 119,95

Com calça

Calças são uma ótima opção para o dia-a-dia. São perfeitas para dias tumultuados, mas super estilosas para noites com eventos importantes. Os acessórios e os saltos ajudam a tornar o look ousado para qualquer momento da sua vida.

*Blusa de algodão, Luigi Bertolli, R$ 159

*Calça de viscose, Cotton Colors, R$ 287,25;

*Carteira bordada, Kenuz, R$ 99,90;

*Brincos de metal, Morana, R$ 69,90;

*Sandálias de material sintético, Constance, R$ 139,99

Com blazer

Para dar um ar chique ao seu look, o blazer é a peça perfeita para isso. Em conjunto com a blusa de nó e a saia de jeans, todas as peças transmitem um perfil profissional e sério, mas sem perder o aspecto simples e com cores neutras.

*Blusa de algodão, Luigi Bertolli, R$ 159

*Blazer de poliéster, Forever 21, R$ 189,90;

*Vestido jeans, Elegance, R$ 380,10;

*Bolsa de material sintético, Marisa, R$ 99,95;

*Brincos de metal, Baloné, R$ 29,90;

*Sandálias de material sintético, Passarela.com, R$ 189,99