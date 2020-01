15 vezes em que Bella Thorne nos fez babar com sua barriga sarada

A atriz teen, que fez 19 anos este mês, bomba no Instagram – e desconfiamos que, além do cabelo ruivo e dos looks à la street style postados por Bella, um dos motivos pelos quais seus 13,7 milhões de seguidores deram follow é o seu shape.

Não é à toa que ela coloca a barriga para jogo com top croppeds e peças recortadas no abdômen. Desde o fim do ano passado, tem cumprido com uma rotina de exercícios fielmente e adotado dicas que facilitam a alimentação saudável como, por exemplo, adicionar limão, melancia e laranja para saborizar sua água.

Além disso, há outro segredo que foi revelado em entrevista à revista norte-americana Allure: “meu irmão é meu treinador. Ele pratica jiu-jitsu, muay thai e está começando a se aventurar no mundo do UFC”, conta. “Ele tem me colocado para fazer treinos de circuito e levantamento de peso – e eu nunca faço cardio. Muitas pessoas acreditam que o cardio emagrece mais do que levantar peso, mas se você turbina os músculos, eles tonificam e queimam a gordura ao mesmo tempo.”

Confira abaixo 15 momentos em que os resultados apareceram:

he looks good on me Uma foto publicada por BELLA (@bellathorne) em Set 30, 2016 às 6:29 PDT

Aren’t #mondays your favorite day of the week? -said no one ever. #nope Uma foto publicada por BELLA (@bellathorne) em Set 19, 2016 às 12:36 PDT

NamaSTAY FLY #yoga #saturdaymotivation Uma foto publicada por BELLA (@bellathorne) em Set 10, 2016 às 3:55 PDT

just having some #BTS fun Uma foto publicada por BELLA (@bellathorne) em Set 9, 2016 às 2:02 PDT

little angry bunny tripping through the forest…but seriously why can’t I walk without falling? #graceful Uma foto publicada por BELLA (@bellathorne) em Ago 25, 2016 às 6:03 PDT

just busy being one with the earth #Tuesdaymotivation Uma foto publicada por BELLA (@bellathorne) em Ago 23, 2016 às 1:35 PDT

Finally back on my #grind. So happy they have a studio gym..considering I basically live at this lot! Uma foto publicada por BELLA (@bellathorne) em Ago 17, 2016 às 4:08 PDT

I put a fake sun glare in to brighten up my day with this gloomy weather:)top by @fashionnova Uma foto publicada por BELLA (@bellathorne) em Mai 20, 2016 às 11:16 PDT

Was feelin it with my bunny ears today 🙂 (you can barely see them in this photo but I promise they are there) #ootd #vintage Uma foto publicada por BELLA (@bellathorne) em Jun 26, 2016 às 3:39 PDT

Finally got in a real #workout yesterday #mondaygrind #happymonday Uma foto publicada por BELLA (@bellathorne) em Mai 16, 2016 às 12:33 PDT

I guess my f*ck boy repellent didn’t work… #yougetme #whosthat #hescooltho #castmates Uma foto publicada por BELLA (@bellathorne) em Abr 26, 2016 às 10:56 PDT

Sometimes I’m a total girl and other times I’m making fart jokes:) #eastermonday #positivity #rainyday #ootd #tomboy Uma foto publicada por BELLA (@bellathorne) em Mar 28, 2016 às 12:51 PDT

Front view #transformationtuesday #happytuesday #gym #workout #ladiesday Uma foto publicada por BELLA (@bellathorne) em Fev 23, 2016 às 12:54 PST

Maddy grace thoooooo @themadgrace Uma foto publicada por BELLA (@bellathorne) em Set 6, 2015 às 11:23 PDT

I love my best friend @bellapendergast Uma foto publicada por BELLA (@bellathorne) em Ago 27, 2015 às 2:34 PDT

