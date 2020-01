Como não errar o tamanho na hora de comprar roupas online

Quem nunca fez uma compra online e ficou dias se questionando: “será que vai me servir?”. Apesar de super práticas, compras feitas na Internet ainda geram dúvidas principalmente no que diz respeito às medidas da peça. A notícia boa é que existem diversos recursos que podem evitar qualquer decepção depois daquele misto de ansiedade e alegria que bate assim que a encomenda chega.

Tabelas de medida, sites de conversão, fita métrica… Aliados não faltam quando o assunto é acertar o tamanho daquele item-desejo que passou dias no carrinho até ser arrematado com um simples clique. Fique atenta às dicas a seguir e aproveite as oportunidades sem receios.

1. A tabela é o seu guia!

As Patricinhas de Beverly Hills/Divulgação

A diferença de numeração deixa de ser um problema assim que a tabela de conversão de medidas entra em cena. Antes de selecionar o tamanho e se render ao botão “COMPRAR”, procure pelo “guia de tamanhos” e, no caso dos sites internacionais, “size guide” ou “size chart”.

Cada país e e-commerce tem o seu próprio padrão de tamanho, e essa ferramenta ajuda na tarefa. Uma roupa de tamanho padrão “S”, por exemplo, será apontado como “36” brasileiro. Já um sapato “38” europeu vai ser equivalente ao nosso “36”. Agora, se você estiver navegando por uma loja norte-americana, certamente aquele vestidinho no tamanho “6” corresponderá ao “36” que usamos por aqui.

Mas não é preciso decorar todos esses números. Para facilitar, a Abravest (Associação Brasileira do Vestuário) tem uma tabela oficial de conversão. Além de diferenciar os tamanhos de vestidos, blusas e calças, a entidade mostra a numeração de calçados comparando os padrões do Brasil, Estados Unidos, Inglaterra, Europa, França e América do Sul.

2. Recorra ao app!

Reprodução

Quer uma ajudinha extra na hora de fazer a conversão? Um aplicativo chamado Right Size promete fazer isso em instantes. Ele é um dos poucos conversores que considera os tamanhos do Brasil. Para usar, basta registrar as suas medidas e selecionar o país da compra. Ele está está disponível para iOS – e custa US$ 1,99.

3. Conheça suas medidas

Pitch Perfect/Divulgação

Quando a loja online não disponibiliza a tabela de tamanho padrão, ela costuma detalhar as medidas da peça. Portanto, para não correr nenhum risco, você vai precisar de uma fita métrica, um bloquinho e uma amiga. Esse trio ajudá-la a ter em mãos todas as suas dimensões.

Segundo a blogueira Patricia Bordinhon, expert em costura, as medidas fundamentais são: busto, cintura e quadril. Algumas complementares também podem ajudar – como cintura baixa, comprimento de perna e braço. Para conseguir o número certo, vale ficar atenta a algumas regras de medição:

Busto: Passe a fita métrica sobre no centro dos seios e junte as pontas nas costas. Se não quiser que a blusa fique muito justa, acrescente cerca de 4 cm. Dessa forma, dá para usar sutiã com bojo tranquilamente.

Cintura: Meça um dedo acima do umbigo.

Bumbum: Posicione a fita na parte mais volumosa do bumbum.

Cintura baixa: Vista uma calça jeans e passe a fita exatamente no cós da peça. Ela funcionará como peça guia.

Pernas: Neste caso, a medida vai do ossinho do quadril até o calcanhar.

Braços: Anote o comprimento que vai do ombro ao dorso da mão – dois dedos abaixo do punho.

4. Avalie as suas proporções

As Patricinhas de Beverly Hills

Apesar dos números serem exatos, conhecer o próprio corpo também é importante para não errar. Para a consultora de estilo Carol Coêlho, “saber que tipo de proporção cai bem em você faz toda a diferença”.

Como nem sempre o tamanho do busto é simétrico ao do quadril, peças de modelagem reta são mais difíceis de vestir. Mulheres de busto estreito e quadril largo, por exemplo, sentem dificuldade na hora de encontrar um vestido-camiseta, que pode ficar largo em cima e justo embaixo. Porém, um modelo acinturado e com a saia godê “abraça” perfeitamente esse tipo de silhueta.

Conhecer melhor seu corpo – e levar em conta os modelos que você já tem no armário – é um ótimo filtro no caso das compras virtuais, garante Carol. Deixe para arriscar um novo shape nas lojas físicas, onde é possível provar.

5. Cheque as medidas da modelo

O Diabo Veste Prada

Quer ter uma noção melhor de comprimento e caimento? Além das suas dimensões, confira o manequim da modelo. Essa informação costuma estar junto da descrição da peça e pode funcionar como referência complementar.

6. A mágica da peça em movimento

Reprodução

Mais do que aproximar os detalhes do produto com a lupa, alguns sites oferecem uma ferramenta chamada view catwalk, que nada mais é do que ver a modelo desfilando com a peça. Este recurso pode ser o grande divisor de águas das suas compras. Ver uma roupa em movimento é eliminar qualquer dúvida que ainda restava sobre o caimento. Se o tecido for de má qualidade, é nesta hora que ele será “desmascarado”. Decotes e fendas também são colocados à prova.

7. Não caia na “armadilha” chinesa

Giphy

Considerando que os asiáticos possuem um tipo físico “mignon” e que as modelagens variam de acordo com o fabricante, se for comprar em sites chineses, escolha uma medida duas vezes maior do que a usada no Brasil. Um tamanho P nacional, por exemplo, costuma corresponder ao G chinês. O cenário só muda de figura se o vendedor disponibilizar todas as dimensões da peça. Neste caso, basta comparar com as suas e fazer a escolha mais aproximada.

8. Atenção aos tecidos!

Nunca Fui Beijada

O elastano é o tecido que proporciona a menor chance de erro na hora da compra. Por conta da elasticidade, ele modela o corpo, se adaptando a diferentes silhuetas. Já algumas “fibras têxteis não naturais”, como define o Procon-SP, podem encolher e impedir que a peça volte a servir.

No site, uma tabela mostra que viscose, poliamida e poliéster tendem a retrair com o calor. Então fique de olho na descrição do produto e certifique-se de que nenhum dos três esteja presente na composição para evitar surpresas desagradáveis.

9. Acerte no sapato

Reprodução

Os e-commerces internacionais carregam uma peculiaridade relacionada aos sapatos. Além da numeração padrão do país, eles especificam todas as medidas do calçado em um guia de tamanhos. Mas, além de fazer a conversão numérica com base na famosa tabela, tire também as medidas dos seus pés.

O segredo para acertar nos números é colocar o pé sobre uma folha de papel e contorná-lo. Em seguida, com uma fita métrica ou régua, meça no desenho o comprimento – do calcanhar ao dedo mais longo – e a largura. Depois, cheque também a altura da sola até o peito do pé. Em alguns sites, até o contorno fica detalhado.

Mas se não quiser correr riscos, o conselho infalível de Carol Coêlho é comprar em lojas online de marcas das quais você já possui alguns modelos. Como cada uma segue uma forma própria, usar como guia um sapato que foi comprado na loja física e que veste bem é a dica de ouro.

10. Dá pra trocar?

Parks and Recreation

E se o produto não vier no tamanho correto ou não tiver NADA A VER com a descrição? É importante se informar como funcionam as políticas de troca dos sites onde você está comprando. Vale a pena pesquisar as letrinhas miúdas! Procure utilizar meios de pagamento que te ofereçam vantagens, como frete grátis na devolução e um programa de proteção ao comprador sério. No PayPal, por exemplo, dá para cobrir o frete da devolução ou solicitar o valor da compra até seis meses depois de fechar o carrinho – grande vantagem para encomendas feitas no exterior, que possuem um longo tempo de entrega.

11. Na dúvida, compre um tamanho maior!

As Branquelas

Se mesmo com todas as ferramentas disponíveis, você ficar na dúvida sobre a numeração exata, escolha um modelo um pouco maior. Depois, basta mandar ajustar em uma costureira de confiança e, pronto, ele estará perfeito para ser usado.

#sucesso #boascompras #arrasando