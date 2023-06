10 inspirações de look com jaquetas puffer

As jaquetas puffer são tendências há alguns invernos e, este ano, não será diferente. O modelo apareceu nas semanas de moda internacionais, aqui na SPFW e entre as sugestões de consultores e especialistas do mercado. A especialista em moda Laura Wie e a personal stylist Sara Brunelli, consideraram as puffers uma das opções para apostar sem medo no frio.

Esse tipo de agasalho tem um visual único e moderno, além de se destacarem pelo conforto e funcionalidade. As jaquetas puffer geralmente são feitas com materiais que garantem um alto nível de isolamento térmico. Logo, nada mais justo, elencarmos inspirações para se render a uma, certo?!

Confortável e fashion

As jaquetas puffer são bem versáteis e podem ser usadas em uma variedade de ocasiões. Um look sportswear vai muito bem. Explore cores intensas e modelagens mais largas, aderindo a uma produção com referências urbanas.

Com jeans e coturno

Uma calça jeans reta (ou skinny) ganham uma dose de modernidade com uma puffer jacket. Fechando o look com um coturno ou um tênis mais pesado, você está confortável, quentinha e pronta para qualquer ocasião.

Color-blocking

Se você tem uma jaqueta puffer, certamente não quer um look que passe batido. O color-blocking é uma ótima forma de fazer isso. Essa é uma forma de exploração cores que são opostas, agregando combinações diferentes e complementares.

Animal print

A modelo Elsa Hosk usou dois padrões de animal print e uma puffer alongada, que tem um visual um pouco mais sério do que esportivo. Misturar estampas com esse estilo de casaco está mais do que liberado. O mesmo vale para outras estamparias, incluindo sapatos:

Puffer com saia longa

Quem disse que a saia não agrega um visual com puffer? A stylist Emili Sindlev adora experimentar produções diferentes e bem coloridas. Morando na Europa, ela sempre entrega ótimas inspirações de looks para o frio. A escolha do visual puffer veio acompanhada de uma saia de moletom e tênis esportivo. Saias com outros tecidos também ficam ótimas:

Assim como os modelos de saias mais justas:

Chique e confortável

O inverno, naturalmente, nos deixa mais chique e há alguns casacos maravilhosamente desconfortáveis neste nicho. A puffer sempre vai ser uma escolha quentinha, confortável e, de acordo com o modelo, chique. Na foto acima, a designer de moda norte-americana Aimee Song soube como usar a jaqueta e deixar a produção bem sofisticada.

Vestido com puffer fica incrível

Por falar em looks elegantes, a jaqueta puffer também fica ótima com vestidos, um chique casual. Fomos dos visuais mais esportivos para os mais sofisticados – e com o mesmo tipo de agasalho.