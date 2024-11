Uma experiência gastronômica inédita: vinho com chá

Durante 10 anos, fui crítica gastronômica de VEJA SÃO PAULO COMER & BEBER, o mais respeitado guia dos melhores restaurantes, bares e endereços de comidinhas de São Paulo. Tomar café da manhã, almoçar e jantar fora eram minha rotina diária – então posso dizer, com segurança, que já provei as combinações MAIS inusitadas de sabores.

Eis que em pleno 2024 encontro uma experiência gastronômica inédita: uma harmonização de vinho com chá. Você toparia experimentar ou torce o nariz para a novidade?

Como funciona a harmonização de vinho com chá

A experiência é uma proposta da Vinícola Guaspari, localizada em Espírito Santo do Pinhal, interior de São Paulo, e da Infusiva, uma marca brasileira de blends de chás 100% naturais fundada pela “tea blender” Juliana Zannini. Junto com o gastrólogo e chef Henrique Campos, a ideia é brincar com a densidade das bebidas e saborear como uma influencia na degustação da outra.

Dentro da sede da Guaspari, os visitantes que se aventurarem pelo novo workshop de harmonização de vinho com chá primeiro recebem uma aula sobre a origem da planta usada nos blends das infusões, desde os métodos de processamento até a influência do terroir na xícara (sim, o vocabulário idêntico ao do universo da enologia não é mera coincidência).

A apresentação das bebidas está longe do que normalmente associamos ao chá da tarde. No lugar das xícaras, entram as taças de vinho. Nada de chá quente nessa hora também: ele é servido resfriado, quase na mesma temperatura dos rótulos da Vinícola Guaspari. Alguns dos vinhos provados são o Vale da Pedra, com notas acentuadas de especiarias, e o Syrah Vista do Chá (sim, o chá dá nome ao vinho), cujos sabores e aromas remetem a frutas vermelhas mais maduras.

Numa degustação profissional de vinhos, não é raro que os degustadores descartem a bebida numa cuspideira depois de passear com a bebida por toda a boca (eles não querem se embebedar, claro!). Para nós, que queremos apenas curtir o programa, a sugestão é seguir em parte o ritual da harmonização. Começamos com os chás: movimentamos a bebida na taça, sentimos seus aromas, colocamos na boca. Na sequência, é hora de fazer a mesma coisa com o vinho.

Minha sensação na língua era como se o chá “preparasse” as papilas gustativas para receber a bebida alcóolica com mais suavidade. Um queijo selecionado da Pardinho Artesanal acompanha, assim como pães fresquinhos. Vale brincar de variar a ordem: chá-vinho-queijo, vinho-queijo-chá ou queijo-chá-vinho, o que sua intuição mandar. Há uma taça de água disponível, como manda a tradição, mas de verdade achei que a água “quebra” a brincadeira, melhor um chá!

Depois do workshop, um brunch com chás quentes

Depois da experiência (são 4 vinhos e 4 chás servidos em taças), os visitantes desfrutam de um brunch com pães salgados e doces, mais queijos e geleias artesanais. Para quem sente falta da experiência convencional do chá (quente e na xícara), esse é o momento. Ao contrário de outras marcas, porém, a Infusiva não adiciona aromas aos chás: um convite para o deleite de sabores ora intensos, ora sutis, de ervas, frutas e flores.

O workshop Guaspari & Infusiva acontece nos dias 2 e 9 de novembro, em dois horários diferentes: às 10h30 ou às 14h30. Por pessoa, custa R$ 428,00.

Vinícola Guaspari

Rua Pedro Ferrari, 300 – Parque do Lago – Espírito Santo do Pinhal – SP

