6 baladas e barzinhos em SP para curtir o Natal fora de casa

O mês de dezembro envolve muitas festividades com a família, mas isso não significa que as casas noturnas e bares não possam estender as comemorações com festas, convidados especiais e preços para os diferentes bolsos.

E se você é do tipo de pessoa que sai da comilança preparado para cair na gandaia, confira alguns lugares para curtir o Natal em São Paulo depois da meia-noite!

Gambiarra

A tradicional festa Gambiarra ocorre a partir das 22h de 22 de dezembro, no Open Bar Club. A casa noturna oferece open bar, pista de dança e muita música. Ingressos a partir de R$ 30.

Endereço: Avenida Henrique Schaumann, 794 – Pinheiros

Club A

A festa natalina do Club A já está garantida no pós ceia. Com mais de 30 atrações, dentre elas Vini Vici e GMS, prepare-se para curtir um line up até o sol raiar! Ingressos a partir de R$ 35.

Endereço: Alameda dos Aicás , 1650 Indianópolis

Baile das estações

Com ingressos a partir de R$ 80, que tal finalizar as comemorações do Natal apenas no dia 25? O baile mais esperado do ano te aguarda no Jardim América, em Bragança, São Paulo. O evento promete bar exclusivo e muito funk!

Endereço: Av. Plinio Salgado, 65 – Jardim América

Aurora

Desde 2019, o after da ceia envolve uma festa com direito a open bar, paredão, mesa de café da manhã e música eletrônica no Espaço Modular, em São Bernardo do Campo. Ingressos disponíveis a partir de R$ 45.

Endereço: Avenida Doutor Rudge Ramos, 1383 – São Bernardo do Campo

Bar Templo

No dia 23/12, o cantor Tiee fará uma apresentação no Bar Templo, restaurante com pratos típicos brasileiros em um ambiente espaçoso e repleto de imagens de santos.

Endereço: Rua Guaimbé, 322 – Mooca

Vila Samba

E para os amantes de um bom samba, os grupos de pagode Caju Pra Baixo e Ideia Maluka farão parte do Vila Samba no dia 22 de dezembro. Ingressos a partir de R$ 30.

Endereço: Vila do Samba, São Paulo

