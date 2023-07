Brown’s: Por dentro do hotel mais antigo de Londres

Caminhar pelas ruas de Londres é se pegar rodeado e imerso em diferentes culturas, e se surpreender, a cada esquina, com o contraste entre o novo e o histórico – esta última, aliás, uma característica que se faz presente (e marcante) no Brown’s Hotel, um hotel Rocco Forte. Localizado em Mayfair, um dos bairros mais exclusivos da cidade, ele foi a primeira hospedagem da capital inglesa, aberto em 1837.

Com tantos anos de história, é claro que o Brown’s já recebeu uma boa parcela de visitantes ilustres. Foi de lá, por exemplo, que Alexander Graham Bell fez a sua primeira ligação telefônica no Reino Unido, e onde Agatha Christie encontrou inspiração para muitos de seus livros mundialmente famosos. O endereço também já hospedou diversos membros da realeza europeia, como Napoleão III e a Imperatriz Eugenie, a Rainha Elizabeth dos Belgas, que residiu no endereço com a família durante a 2ª Guerra Mundial, o Rei George II, da Grécia, e Haile Selassi, Imperador da Etiópia.

E se do lado de fora a arquitetura tradicional impressiona, por dentro ele imprime a elegância e a sofisticação de uma Inglaterra moderna. Sua decoração – completamente renovada em 2005 e, posteriormente, 2022 – faz alusão à primavera britânica, e inclui peças de arte contemporânea que fazem um mix perfeito com antiguidades, criando um ambiente realmente especial.

Uma localização exclusiva e luxuosa

A localização do Brown’s é bastante atrativa para quem busca facilidade de acesso aos principais pontos turísticos de Londres, mas sem perder a tranquilidade. O bairro é calmo e luxuoso, reunindo diversas lojas das grifes mais reconhecidas do mundo. Em poucos passos, é possível admirar vitrines da Tiffany, Prada, Cartier, Chanel e muito mais. Há cerca de 10 minutos de caminhada estão o Hyde Park, o parque mais famoso da capital, e o estonteante Palácio de Buckingham.

Para quem não abre mão de se locomover com facilidade, há ainda a estação Green Park, que é servida pelas linhas Jubilee, Piccadilly e Victoria, necessárias para chegar aos principais pontos de interesse, como a Torre de Londres, London Eye, Big Ben e Piccadilly Circus. Esta acabou sendo a minha principal escolha de locomoção, visto que o trânsito pode ficar realmente intenso em horários de pico.

Acomodações que são um convite ao descanso

O Brown’s Hotel conta com 115 quartos, 33 deles suítes. Todos são finamente decorados com motivos primaveris, e incluem facilidades como closet, banheira de imersão e uma cama que, confesso, foi difícil de abandonar pelas manhãs.

Para quem deseja ainda mais exclusividade, o endereço também acaba de inaugurar uma suíte projetada por Paul Smith em colaboração com Olga Polizzi, diretora de design da Rocco Forte Hotels. O espaço apresenta móveis e arte que ressoam com o designer e seu gosto eclético, com várias peças que podem ser encontradas em seu escritório em Covent Garden, como a fotografia de Christopher Simon Sykes da Chatsworth House, e sua cadeira de couro dos anos 1970 de Mario Bellini. Como outro toque pessoal, Paul também selecionou uma pequena biblioteca de arte e livros de design para o local.

A diária na Suíte Sir Paul Smith custa a partir de 5.500 libras, com café da manhã incluso.

Charlie’s: a gastronomia britânica contemporânea bem representada

O café da manhã para os hóspedes é servido no Charlie’s, restaurante localizado no primeiro piso do Hotel. Por lá, você também pode desfrutar de um jantar completo à la carte, ao valor de 70 libras por pessoa, do qual tive o prazer de desfrutar. O cardápio foi criado pelo chef premiado Adam Byatt, utilizando ingredientes autênticos e sazonais que chegam sempre frescos aos pratos.

Minhas escolhas foram a salada de endívia com nozes, maçãs verdes e queijo roquefort para a entrada, presunto glaceado com ovos de pato fritos e batatas triplamente cozidas para o prato principal, e um delicioso tiramisù para a sobremesa (foto acima)- que altamente recomendo. Destaque também para a extensa carta de vinhos, que inclui rótulos ingleses.

Quer apenas desfrutar de bons drinques? Então não deixe de visitar o bar localizado também no primeiro andar, o Donovan Bar, que serve coquetéis variados com os melhores spirits disponíveis no mercado.

Relaxe no SPA

Visitar Londres é caminhar diariamente por longas horas, então nada melhor do que uma pausa merecida entre um passeio e outro. Para isso, o Brown’s conta ainda com um luxuoso SPA em seu subsolo. Os tratamentos incluem opções para a pele, manicure e diversos tipos de massagens, com escolhas inclusive para as crianças – todas com produtos de Irene Forte Skincare, que utiliza apenas ingredientes naturais. Para quem gosta de se exercitar, é possível ainda contratar sessões com um personal trainer.

Mas, afinal, vale a pena?

Como disse, um dos pontos mais fortes do Brown’s, para mim, é conseguir capturar o que mais amo em Londres: o casamento entre antigo e novo, mas de maneira harmoniosa e que agrada aos sentidos. Para além da decoração e acomodações impecáveis, também vale destacar a equipe, que oferece um tratamento primoroso aos hóspedes. Certamente, vale a pena colocar no radar para a próxima viagem.

