Aniversário de São Paulo: restaurantes com menu especial para celebrar

No próximo 25 de janeiro, São Paulo celebra seu 470º aniversário e, entre os vários motivos para celebrar a capital paulista, está sua cultura gastronômica tão diversa.

Seja para provar os clássicos paulistanos, como o cuscuz paulista, ou se aventurar numa massa recheada em um dos vários restaurantes italianos da capital, o aniversário de São Paulo é uma boa oportunidade para ter uma refeição especial.

Abaixo, trazemos um roteiro de restaurantes na cidade que estão com cardápio comemorativo, seja para uma refeição em casa ou fora. Confira:

Ella | Fitz

A casa dos chefs Salvatore Loi e Paulo Barros sugere para o aniversário de São Paulo uma Lasanha alla Bolognese para compartilhar (R$ 149). Feita com massa verde, ela leva ainda mozzarela de búfala e grana padano. E também o Risoto alla Parmigiana, que harmoniza queijo, ragu de linguiça e azeitonas taggiasca.

Endereço: Rua dos Pinheiros, 332 – Pinheiros

Selvagem

O Selvagem, restaurante localizado dentro do Parque Ibirapuera, prepara cinco jantares especiais. Do dia 23 a 27 de janeiro, será servido o menu Segredos Paulistanos, desenvolvido pela chef Priscila Deus, premiada assadora, e pelo chef Filipe Leite, responsável pela cozinha do Selvagem.

A experiência começa com o welcome cocktail Chico e com o couvert. Como entrada, cuscuz paulista com camarão na brasa e pastel de forno de copa lombo defumado e chutney de tomate com especiarias.

Em seguida, é possível escolher entre um dos pratos principais para compartilhar, entre eles a versão Selvagem do Virado à Paulista. É possível pedir o menu completo (R$ 289 por pessoa) ou os pratos separadamente.

Durante os dias 23, 24, 25, 26 e 27 de janeiro, o menu fixo do Selvagem estará disponível normalmente.

Endereço: Portão 5, Parque Ibirapuera – Avenida Quarto Centenário, 454

La Braciera

Para o aniversário de São Paulo, a pizzaria napolitana preparou uma pizza especial, a Mortadella Italiana Tartufata e Pistacchio (R$ 77). Ela leva fior di latte, mortadela italiana, stracciatella trufada, pistache e basílico. Vendida somente no tamanho individual.

Endereço: Alameda Lorena, 1040 – Jardins

Hospedaria

O restaurante pautado na tradicional culinária trazida pelos imigrantes vai adicionar ao menu, durante os dias 22 e 28 de janeiro, o Arroz Paulista (R$75).

Inspirado no arroz de forno, prato tradicional da cozinhas paulistas, ele leva arroz agulhinha, molho de tomate, ervilha, tomate, presunto royal, palmito e cenoura. Antes de ser servido, ele é gratinado no forno à lenha e finalizado com batata palha e ovo frito.

Endereço: Rua Borges de Figueiredo, 82 – Mooca

NOU

A casa traz novamente para a comemoração do aniversário de São Paulo o seu Picadinho de Carne acompanhado de farofa de banana, couve, arroz e feijão preto (R$ 61).

Endereço: Rua Ferreira de Araújo, 419 – Pinheiros

A Pizza da Mooca

A pizzaria pega como referência o lanche de mortadela do Mercadão e monta uma nova sugestão de entrada, que será servida do dia 22 ao 28 de janeiro.

Ela leva o nome de stromboli, uma massa de pizza enroladinha com mortadela e rúcula (R$ 55). A pedida fica disponível no cardápio de ambas as unidades.

Endereço: Rua da Mooca,1747 – Mooca

Piccini Cucina

A casa na região dos Jardins irá servir para seus clientes o carré de cordeiro com risoto de açafrão (R$ 179), tanto no almoço quanto no jantar. Não é necessário fazer reserva. Para acompanhar, a casa tem uma acurada seleção de vinhos brancos, tintos e rosés.

Endereço: Rua Vitório Fasano, 49 – Jardim Paulista

Di Bari Pizza

Localizada no bairro do Ipiranga, a Di Bari Pizza traz para a ocasião a Pizza de Mortadela – queijo Taleggio, mortadela italiana, tomate confit, pesto e pistache – R$ 60/86.

Endereço: Rua Bom Pastor, 1496 – Ipiranga

St. Chico

Especialmente para o aniversário de São Paulo, a padaria artesanal St. Chico traz o combo com Panini de Mortadela e Guaraná Antártica (R$ 40).

O sanduíche é feito na focaccia com mortadela, mostarda Dijon, rúcula e tomate e a promoção ficará disponível durante o mês de janeiro em todas as unidades.

Avenida Higienópolis, 467 – Higienópolis

Da Mooca Pizza Shop

O endereço coladinho à estação Fradique Coutinho do metrô carrega a mesma homenagem a São Paulo que sua irmã Onesttá e inclui no menu, do dia 22 ao 28 de janeiro, a pizza Bauru de SP (R$ 18 fatia e R$ 72 a inteira).

O preparo inclui molho de tomate, presunto artesanal Jais, queijo prato, queijo muçarela Roni, tomate cereja e orégano.

Endereço: Rua Fradique Coutinho, 154 – Pinheiros

Èze

A chef Uélita Bertani, à frente das panelas do restaurante mediterrâneo Èze, serve apenas no aniversário da cidade a caldeirada com postas de dourado e frutos do mar ao molho de moqueca (R$ 280 para duas pessoas). O prato acompanha ainda arroz e cuscuz marroquino.

Endereço: Alameda Tietê, 513 – Jardins

Jordão Bar

Para a ocasião, a casa criou o Sanduíche de Mortadela – mortadela italiana com pistache, queijo ementhal, regado ao molho pomodoro e lâminas de rúcula – R$ 59,90.

Endereço: Rua Apucarana, 1452 – Tatuapé

Martin Bar

Para celebrar o aniversário da cidade a sugestão é o Mix de pasteis da casa – pastéis de camarão com catupiry, cupim na cerveja preta com catupiry e 3 queijos. Acompanha vinagrete da casa – R$ 67,90.

Endereço: Rua Apucarana, 1490 – Tatuapé

Casa Sweet Pimenta

O espaço oferece um menu completo especial pra data. De entrada, cuscuz paulista, como principal, picadinho e, para finalizar a refeição, a sobremesa sugerida é o pudim de leite condensado com farofinha de pistache – R$ 89.

Endereço: Rua Natingui, 1345 – Vila Madalena

Empório Pata Negra

Para o aniversário de São Paulo, o Pata Negra vai oferecer mais uma edição da “Gastronomia na Calçada”, com a parrilada de frutos do mar, que segue do dia 24 até domingo.

Na ocasião, será servido polvo na parrilla com legumes, lula, camarão na parrilla, além do cardápio fixo da casa.

Endereço: Rua Bom Pastor, 1644, Ipiranga

Fasano

Com cardápio assinado pelo premiado chef Luca Gozzani, por lá é possível encontrar opções clássicas, como o spaghetti com frutos do mar e molho de tomate (R$ 254), gnocchi de batata ao pesto de manjericão, camarão e pancetta (R$ 210) e Tortelli de vitela com creme de parmesão e roti de vitela (R$ 199).

Endereço: Rua Vitório Fasano, 88 – Hotel Fasano – Jardim Paulista

Bistrot Parigi

Restaurante francês do Grupo Fasano, o Bistrot Parigi está localizado na cobertura do Shopping Cidade Jardim e oferece uma vista panorâmica para a cidade aniversariante. No cardápio, pratos tradicionais da culinária francesa, elaborados pelas mãos da chef Vanessa Silva.

Endereço: Av. Magalhães de Castro, 12.000 – 4ª andar – Shopping Cidade Jardim

MII Rooftop

Se a procura for por um lugar ao ar livre, o destino é o MII Rooftop que está localizado dentro do Complexo Vila Anália. O restaurante oferece pratos da culinária grega, com pratos que destacam peixes, camarões, ostras, lagostas e outros ingredientes que são escolhidos pelo cliente e preparados na hora.

Endereço: Rua Cândido Lacerda, 33 – Jardim Anália Franco

Varanda Dinner

O restaurante autoral do chef Fábio Lazzarini terá como sugestão para o aniversário de São Paulo o Leitão a baixa temperatura, ele é servido com mandioquinha folhada, picles de cebola roxa, semente de mostarda e demi-glace com abacaxi grelhado (R$ 90).

Endereço: Rua Prudente Correia, 432 – Jardim Europa

Nomo

No próximo dia 25 de janeiro o restaurante Nomo comemora seu primeiro aniversário e, para celebrar a data junto com o aniversário de São Paulo, prepara uma festa de 4 dias na casa.

Na quinta-feira (25/01) ao lado do chef Nando Carneiro, recebem os chefs Allan Prisco, Fernando Bertelli (Sarjeta Bar), Caio Alciati e Joao Gertel (taqueria Los Dos) para um almoço a 10 mãos. No evento, cada chef trará uma criação que estará disponível no cardápio da casa exclusivamente até o sábado (27/01).

Na sexta feira, tem degustação guiada de bolhas da vinícola Vita Eterna e, para fechar a festança no domingo (28/01), o Nomo recebe os chefs Henrique Behling, o irlandês Gabriel Hoefling Ossani, Enrico Villela, do Elea Forneria, e a confeiteira Marianna Mota que, junto do chef Nando Carneiro, trazem pratos exclusivos para a data, além de show de blues underground das 14h às 15h e das 16h às 17h.

Endereço: Rua Harmonia, 815 – Sumarezinho

Locale Caffé

No dia 25 de janeiro, durante todo o dia, quem pedir qualquer pizza individual ganha um Negroni como cortesia.

Entre os sabores, está a pizza Locale, com molho de tomate, mozzarela de búfala, basílico e azeite (R$48) ou Prosciutto que leva mozzarela de búfala, molho de tomate, presunto cru e mel trufado por R$64.

Endereço: Rua Manuel Guedes, 349 – Itaim Bibi

Tantin Bar

O chef Marco Aurélio Sena leva para as mesas do Tantin duas receitas para quem for petiscar por lá no aniversário da cidade.

Uma delas é a Empanada de carne recheada de boi ralado com jiló(R$ 34) e a outra, a Prexeca com Ovo Frito (R$ 32) – carne empanada, recheada com ovo frito e servida com molho de carne.

Endereço: Rua dos Pinheiros, 987 – Pinheiros

Abaru – Espaço Priceless

No dia 25, das 12h às 15h, será servido um buffet de feijoada à vontade (R$ 135) acompanhada de roda de samba. À noite, por volta das 19h, a DJ NAAT assume as pickups performando diversos estilos musicais.

Disponível até o fim do mês de janeiro, o Abaru incorpora ao cardápio três combinações de petiscos e drinques que exalam “paulistanidade” e serão servidos em duplas para harmonizar: bolovo e rabo de galo (R$ 55), pastel de bacalhau com recheio farto e caldo de cana (R$ 53) e o aclamado sanduíche de mortadela acompanhado de chope (R$ 52).

Endereço: R. Formosa, 157 – Centro Histórico

Guilhotina Bar

O bar, hoje sob o comando do bartender Alê D’Agostino, traz um drinque exclusivo vendido apenas no dia 25 de janeiro. O Espresso Paulista (R$ 52) é uma ode ao cafezinho e leva rum Havana 7 anos, Amaro Lucano, licor de café, café espresso NoMoreBadCoffee e bitter de Laranja.

Endereço: Rua Costa Carvalho, 84 – Pinheiros

Mesa III Pastifício

Lançada para celebrar o aniversário de São Paulo, o capelone de ossobuco (R$69, 400g) é uma nova massa artesanal recheada da casa Mesa III Pastifício, grande especialidade da chef Ana Soares, que traduz a paixão do pastifício e de sua fundadora pela cidade.

A novidade é recheada com ossobuco da Beef Passion. A sugestão da chef é que o capelone seja servido com o molho delicado de tomate (R$48, 400ml), mas também vai muito bem com o molho delicado de champignons (R$48, 400ml).

Endereço: Rua Doutor Paulo Vieira, 21 – Sumaré

Café Hotel

Além de programação musical especial, excepcionalmente no dia 25 a casa servirá o drink Paulistinha (R$ 45) que leva vodca e suco de limão-taiti adoçado com mel. O cliente pode optar pelo combo que inclui o coquetel e uma porção de coxinha ou pastel por R$ 83.

Endereço: R. Amaro Cavalheiro, 22 – Pinheiros

Chez Claude

O restaurante Chez Claude, comandado pelo chef Claude Troisgros, traz à mesa uma versão autoral de um dos pratos mais marcantes da culinária regional, o Cuscuz Paulista (R$ 54,00).

“O grande destaque está no molho que foi feito à base de tomate, kimchi – típico da Coreia – e chouriço espanhol, que resulta em uma textura untusa e com muita profundidade de sabor”, define o chef executivo do Chez, Fábio Guimarães.

Além do molho, o caldo também traz sabores do oriente para a releitura, onde toques de gengibre e pimenta ganham a companhia de uma pitada de Nam Plá, molho de peixe típico da Tailândia.

O prato estará disponível no menu do almoço e jantar, a partir de segunda-feira, dia 22 de janeiro, até o domingo, 28 de janeiro.

Endereço: Rua Professor Tamandaré Toledo, 25 – Itaim Bibi

Dalva e Dito

O Dalva e Dito, restaurante de Alex Atala comandado pelo chef José Guerra, comemora o aniversário de São Paulo com uma versão do cuscuz paulista no cardápio da casa, em edição limitada. Quem vai decidir que versão será é o próprio público.

A equipe da cozinha foi dividida em dois grupos, que sortearam uma receita de cuscuz de camarão e outra de sardinha. Até o dia 25, os clientes passarão a receber na mesa uma amostra de cada para votar e a receita vencedora será anunciada no aniversário da cidade, passando a figurar por um período no à la carte.

As duas versões também estarão à venda no Mercadinho Dalva e Dito, acompanhadas de salada.

Endereço: R. Padre João Manuel, 1115 – Cerqueira César

Carlota

Para quem vai celebrar os 470 anos da cidade de São Paulo e aproveitar o feriado na capital, a chef Carla Pernambuco oferece receitas multiculturais inéditas, que serão servidas exclusivamente no almoço do dia 25 de janeiro, dia em que o restaurante abre especialmente das 12h às 17h.

É a chance de começar a refeição com o Mini hot dog no pão milho e linguiça Real Bragança (R$59).

Na etapa principal, a sugestão especial é uma releitura de Virado a Paulista (R$97): costelinha cozida por 5h, servida com farofa-cuscuz de farinha uarini, tutu de feijão manteiguinha, ovo mollet e linguiça.

Para sobremesa, Ovos nevados com anglaise de rapadura (R$36). Além do menu festivo do dia, o cardápio regular da casa estará disponível.

Endereço: Rua Sergipe, 753 – Higienópolis

Make Hommus. Not War

O Make Hommus. Not War, restaurante especializado em comida do Oriente Médio, promove uma semana inteira de comemoração aos 470 anos de São Paulo.

De 23 a 28 de janeiro, a casa serve o Hommus Churrasco Grego – hommus tradicional, carne grelhada, vinagrete e molho de alho. Acompanha pão francês e limonada. A refeição sairá por R$ 59.

No dia 28, o menu traz o sanduíche de churrasco grego na calçada do restaurante, na Rua Oscar Freire. Também acompanhado por limonada, o lanche sairá por R$ 35.

Endereço: Rua Oscar Freire, 2270 – Pinheiros

L’Albero dei Gelati

Para comemorar, a proprietária Fernanda Pamplona reuniu sua equipe para desenvolverem dois sabores exclusivos em homenagem à cidade.

A gelataia resgatou em suas memórias afetivas uma receita do bolo de coco gelado que sua mãe, Dirce, costumava fazer, e inclusive marcou um de seus aniversários, para transformar a sobremesa em gelato. A sugestão é feita à base de leite orgânico, fornecido pela Fazenda Terra Límpida, e leva pedacinhos de coco fresco, além de pão de ló feito na casa e molhado em leite com pouco açúcar.

A casa desenvolveu ainda mais uma sugestão para ter uma versão vegana como alternativa. O gelato de manjar é feito à base de leite de coco com suave toque de baunilha, pedacinhos de coco fresco e calda de ameixa.

As sugestões exclusivas estarão disponíveis a partir do dia 22 de janeiro por tempo limitado, sujeitas à disponibilidade, nos três endereços da Albero em São Paulo.

Endereços: Rua dos Pinheiros, 342 – Pinheiros | Alameda Tietê, 198 – Jardins | Rua Dr. Renato Paes de Barros, 413 – Itaim Bibi

Casa Santa Luzia

Na rotisseria, a Casa Santa Luzia traz o clássico Cuscuz Paulista (R$ 23,60 – 135g/ R$ 91,00 – 600g ou R$ 189,00 – 1,2kg). Além dele, somam-se ao cardápio o Enformado Paulistano (R$ 49,00 – 150g/ R$ 290 – 1kg) um legado da culinarista Bettina Orrico em colaboração com a Casa, em que o picadinho da Casa Santa Luzia, feito com fraldinha, é enformado em banana da terra. Há ainda o Pavê Paulista (R$ 14,20 – 75g / R$ 72,00 – 400g), doce brasileiro de inspiração francesa que ganha uma versão exclusiva desenvolvida em parceria com a chef Paola Biselli, elaborado com um creme leve e biscoito de champanhe artesanal, recheado e coberto com doce de leite e amendoim, que faz companhia a outros doces igualmente representativos, disponíveis na confeitaria.

A casa oferece ainda o Sanduíche de Pernil (R$ 20,40 – 200g), que pode ser adquirido tanto na rotisseria como na cafeteria, localizada no mezanino. Aos que optarem por provar o lanche no balcão do café, entre os dias 22 e 25 de janeiro, ganham um espresso cortesia.

Endereço: Alameda Lorena, 1471 – Jardim Paulista | Horário de Funcionamento: Seg. a sáb. das 7h30 às 20h30 | Horário de funcionamento no feriado de 25 de janeiro: 07h30 às 19h

Dona Deôla

Para celebrar os 470 anos da cidade de São Paulo, a rede de padarias Dona Deôla preparou um sanduíche de pernil.

O pernil recheia a baguete de parmesão, que também leva molho especial, queijo prato, cebola, três cores de pimentão na chapa e mostarda (R$ 43,80). O lanche estará disponível de 25 de janeiro até o dia 18 de fevereiro em todas as unidades.

Caledonia

Apenas no dia 25 de janeiro, o Caledonia, bar especializado em coquetelaria e whisky, servirá o coquetel Sampa City (R$ 38), em homenagem aos 470 anos da capital paulista.

Autoral, a pedida é criação do head bartender da casa, Alison Oliveira. A receita é feita com Johnnie Walker Black Label, vermute italiano aromatizado com café, bitter de cacau e, ainda, chocolate 75% como guarnição.

Endereço: Rua Vupabussu, 309 – Pinheiros

