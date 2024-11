De chocolate a licor: 7 presentes comestíveis para o Natal

Sem ideias do que dar de presente num amigo secreto ou até de Natal? Pois as opções gastronômicas são sempre boas pedidas para essa época do ano! De bolachinhas natalinas até panettone bites (pedaços de panetone recheados cobertos por chocolate), trazemos uma seleção dos melhores presentes para quem é bom de garfo! Confira:

Bacio di Latte - Limoncello A marca expande seu portfólio de bebidas com dois lançamentos: Licor de Pistacchio por R$ 159,90 e Licor de Cioccolato Belga por R$ 129,90. Além da nova lata para presente com o conhecido licor Limoncello por R$ 129,90. Compre agora: Bacio di Latte - R$ 129,90

Lindt - Teddy Bear Teddy Bear ao Leite 200g – Roupinha Azul Compre agora: Lindt - R$ 69,99

Cacau Show - Biscoitos de Natal Sortidos A seleção inclui três sabores: biscoito coberto com chocolate ao leite e decorado com chocolate branco, chocolate ao leite e decorado com chocolate branco e intenso e biscoito sabor especiarias – 300g. Compre agora: Cacau Show - R$ 54,99

Dengo - Tronco de frutas amarelas Tronco de chocolate com ganache de frutas amarelas, feita com muito caju, maracujá e manga.

Compre agora: Dengo - R$ 164

Ofner - Stollen Receita germânica com massa de fermentação natural, com frutas cristalizadas, amêndoas, nozes e uvas passas, coberta com uma camada açucarada de castanha-de-caju e amêndoas. Compre agora: Ofner - R$ 99,90

Kopenhagen -Enfeite Bola Língua de Gato Black White 60G Enfeite em formato de bola de árvore de Natal com mini trufas Língua de Gato Black & White. Compre agora: Kopenhagen - R$ 29,90

Pati Piva - Caixa livro com bombons pintados Caixa em formato de livro com decoração interna de árvore de Natal e coloridos bombons pintados a mão. Contém bombons de brigadeiro, gianduia, caramelo com flor de sal, praliné de pistache e praliné de amêndoas. Compre agora: Pati Piva - R$ 289

