Natal 2024: Os 16 panetones mais incríveis para presentear

Para quem precisa presentear um familiar ou amigo querido, mas não faz ideia do que dar de presente, os panetones são sempre ótimas opções para agradar! Com sabores dos mais diversos, certamente existe uma opção perfeita para fazer bonito neste Natal.

Relacionadas Lifestyle Confira os calendários do advento mais incríveis de 2024

Com embalagens incríveis – de belas latas até tecido – e recheios e coberturas exuberantes, separamos abaixo os panetones mais indicados para dar de presente em 2024. Confira:

Os melhores panetones para presentear em 2024

1) Flakes – Panetone Amarenata al Pistacchio

Flakes – Amarenata al Pistacchio, recheio brigadeiro de pistaches californianos com brigadeiro de amarenas italianas, e cobertura de grãos de pistache e ganache de amarenas (R$ 259 – 1,1kg) – compre aqui.

2) Panetone de Presépio – Renata Arassiro

Renata Arassiro – Panetone de Presépio, tradicional panetone de frutas secas basilicata, com topping de presépio em chocolate belga decorado com frutas secas (R$ 265 – 750g) – compre aqui.

3) Tre Bimbi – Panettone de figo, mel e nozes

Continua após a publicidade

O Panettone de figo, mel e nozes combina nozes e figos frescos em uma massa com cobertura glaceada com açúcar perolado e pólen. Apesar da massa não desfiar tanto, o panettone da Tre Bimbi chama a atenção pela umidade e sabor intenso, bastante marcante, além da excelente combinação de sabores. Ótima opção também de presente pela bela embalagem. Preço: R$ 109,90 (500g) – compre aqui.

4) Carmella – Panetone de pistache

Carmella – Panetone com brigadeiro de pistache com cobertura de chocolate de pistache e pistache triturados (R$ 295 – 1,1 kg e 500g de recheio) – compre aqui.

5) Dengo – Gotas de Chocolate Cacau e Cupuaçu

Dengo – Panetone Gotas de Chocolate 50% Cacau e Cupuaçu (R$ 125,90 – 500g) – compre aqui.

Continua após a publicidade

6) Dom Casero – Panettone Trufado

Dom Casero – Panettone Trufado recheado com doce de leite (R$ 129,90 – 700g) – compre aqui.

7) Biscoitê – Panetone de Speculoos

Panetone com o tradicional sabor belga, ele leva especiarias natalinas e recheio de creme de Speculoos. Com especiarias inseridas na medida certa e massa molhadinha, o panetone foi o favorito do time de degustação – destaque para a belíssima lata! Preço: R$ 139,90 (735g) – compre aqui.

8) Bacio di Latte – Panettone al Pistacchio

Continua após a publicidade

Panetone artesanalmente recheado com creme de pistache. Nosso favorito entre os panetones de pistache (sabor que continua em alta neste Natal), o panetone da Bacio di Latte traz um saboroso recheio na medida certa. Preço: R$ 159 (680g) – compre aqui.

9) Glacé Pâtisserie – Panetone de chocolate recheado com trufa belga ao leite

Glacé Pâtisserie – Panetone de chocolate artesanal recheado de pistache com frutas vermelhas. (R$ 149,90 – 1kg) – compre aqui.

10) Caramel Brownieria – Brownietone de Nutella

Caramel Brownieria – Brownietone de Nutella, chocotone recheado com brownie intercalado com creme de avelã, e na cobertura, creme de avelã e pedaços de Kit Kat, Kinder Bueno, Alpino e uva drageada (R$ 152 – 1kg) – compre aqui.

Continua após a publicidade

11) Bráz – Panetone Fora de Série

Bráz – Panetone Fora de Série, como cidra e laranja glaceada, uvas passas e cobertura de amaretto e limão-siciliano (R$ 199 – 1kg) – compre aqui.

12) Lindt – Panettone de frutas vermelhas com cobertura de chocolate

Lançamento deste ano, o panetone da Lindt é produzido com pedaços de morango, mirtilo, framboesa e cranberry, além de cobertura de chocolate amargo, finalizado com chocolate ao leite. A massa fofinha e que desfia chama a atenção pelo contraste do dulçor do chocolate com o azedinho das frutas, numa combinação perfeita. Outro destaque positivo é a quantidade generosa de frutas. (R$ 159,99 – 700g) – compre aqui.

13) Casarìa – Panetone de Café com Caramelo

Continua após a publicidade

Panetone de pasta de café, chocolate gold e chocolate branco. Além de visualmente interessante, o panetone surpreendeu pelo delicioso sabor de café, que aparece sem ficar enjoativo. Preço: R$ 155 (510g) – onde comprar.

14) Cacau Show – Panetone do Harry Potter

O Panetone do Harry Potter Doce de Leite traz a massa tradicional com cobertura de chocolate e recheio sabor doce de leite em uma embalagem temática do personagem. Preço: R$ 84,99 (500g) – onde comprar.

15) Brigaderia – Panettone de Doce de Leite com Nozes

Brigaderia – Panettone de Doce de Leite com Nozes, com gotas de chocolate recheado com doce de leite, coberto com chocolate branco e nozes caramelizada granulada (R$ 149 – 900g) – compre aqui.

16) Ofner – Panetone Apfelstrudel

Ofner – Panetone Apfelstrudel, com massa de fermentação natural e pedaços de maçãs cristalizadas italianas, recheio cremoso de maçã. Acompanha sachê de açúcar de confeiteiro com toque de canela (R$ 154 – 1kg) – compre aqui.

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Assine as Newsletters CLAUDIA Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Assine as Newsletters CLAUDIA Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja e Superinteressante.