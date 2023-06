O mar é dela: conheça a surfista brasileira Jasmim Avelino

“Mulheres compreendem mulheres. Nada melhor que se sentir confortável, aprender e se inspirar umas com as outras em esportes que, por muito tempo, eram extremamente masculinos e machistas”, diz Jasmim Avelino, um dos principais nomes da nova geração do surf.

A carioca de 27 anos é bicampeã brasileira de longboard profissional e tem como referência a irmã e o pai, Shayana e Ricardo Avelino, surfistas da mesma modalidade. “Ele foi o responsável por eu estar vivendo o esporte. Mas a minha principal inspiração dentro de casa era a minha irmã, instintivamente por ser mulher, dividir as mesmas roupas, pranchas, categorias em campeonatos, falar a mesma língua…”

Jasmim começou aos 9 anos de idade e já aos 12 estreou em competições. Anos depois, se formou em biologia, mas decidiu seguir a carreira no mar. Engajada em pautas sociais, ela criou, em 2019, o projeto Bailarinas do Mar, no qual oferece aulas, workshops e viagens de surf só para mulheres.

“O meu objetivo era fomentar o longboard feminino por saber que era uma das categorias menos incentivadas no país”, conta. “Através do Bailarinas, vejo o quão importante é ter uma voz feminina se comunicando com outras mulheres, seja ensinando, entendendo, compartilhando ou apoiando.” Não à toa, se tornou referência.

Em maio deste ano, Jasmim foi a representante de longboard da Vans no Brasil, no Vans Duct Tape Invitational & Festival, que aconteceu pela primeira vez em areias nacionais, na Praia da Macumba, Rio de Janeiro. E o local foi muito simbólico para ela. “Essa praia sempre foi considerada o ‘Maracanã do longboard’, berço de campeões. Acredito que o país estava em falta de eventos como esse, que resgatassem a essência do esporte.” Assim como Jasmim Avelino no surf e Rayssa Leal no skate, as mulheres vão ocupando espaços no esporte e inspirando outras meninas.