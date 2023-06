Mime a si mesma com essas 10 ideias de presente

Todo mundo adora ganhar presentes. Porém, mais importante do que ganhar é saber o momento de se presentear também. Comprar um presente legal para si mesma pode ser uma ótima forma de construir a própria autoestima, sabia?

Essas compras, claro, devem ser feitas com consciência, mas é uma sensação maravilhosa comprar para si mesma algo que você sempre quis ou se dar um presente em uma ida qualquer ao shopping só porque você sabe que merece.

Então, se você precisa de ideias, continue lendo!

Kit de Camisola e Robe em Cetim de Seda Com Renda Um conjunto elegante, composto por uma camisola com renda no busto e barra, alça regulável e sem bojo, acompanhada de um robe com renda nas mangas e frente. Feitos com tecido de cetim liso e leve, contendo 6% de elastano e renda preta importada, essas peças proporcionam conforto e estilo para momentos especiais. Compre agora: Amazon - R$ 219,90

Cinco minutos por dia: Um diário para uma vida melhor Comece bem o dia e aumente seu bem-estar com Cinco minutos por dia, usando a ciência da psicologia positiva para cultivar gratidão e afastar a negatividade. Este diário prático e inspirador permite estabelecer uma intenção positiva pela manhã e refletir sobre o dia antes de dormir, em apenas cinco minutos diários. Com base em princípios comprovados da psicologia positiva, ele oferece um retrato dos seus dias e é perfeito para quem busca felicidade sem compromissos extensos. Compre agora: Amazon - R$ 51,90

Pantufa Toque de Seda Uma pantufa super confortável para transformar os seus momentos em casa em rituais ainda mais relaxantes e energizantes. Compre agora: Amazon - R$ 34,90

Máscara de dormir de seda respirável Tenha bons sonhos com essa máscara de dormir feita de 100% seda de amoreira, proporcionando conforto e suavidade. Com seu design respirável e peso leve, bloqueia toda a luz e se adapta a diferentes tamanhos de cabeça para uma experiência personalizada de sono. Compre agora: Amazon - R$ 167,99

Pelúcia Térmica Coruja Para Cólica Aconchegante e segura, essa Pelúcia Térmica de Coruja é uma bolsa térmica interna de sementes de milheto e flores de lavanda, alivia cólicas e desconfortos, além de aquecer a cama em dias frios. Hipoalergênica e de fácil uso, basta aquecer por 2 minutos no micro-ondas para desfrutar de até 2 horas de calor reconfortante. Lavagem a seco recomendada. Compre agora: Amazon - R$ 149

Apple Watch SE (2a geração) O Apple Watch oferece compatibilidade total com seus dispositivos Apple, recursos úteis de saúde e resistência para atividades como natação. Personalizável em tamanho, cor e pulseiras, é o parceiro de treinos definitivo, registrando suas atividades e oferecendo três meses gratuitos do Apple Fitness+. Compre agora: Amazon - R$ 3.349,94

Projetor 6000 Lumens Wifi Android Bluetooth Este projetor Android 9.0 oferece uma tela LCD de 5,7 polegadas com resolução de 1920x1080P, brilho de 6000 lúmens e vida útil do LED de 30.000 horas. Com recursos como Wi-Fi, Bluetooth e múltiplas interfaces de conexão, proporciona uma experiência de projeção versátil e de alta qualidade. Compre agora: Amazon - R$ 1.899

Vibrador Tipo Varinha Mágica Este massageador tipo varinha mágica é ideal para estimular o clitóris, seios e aliviar a tensão. Com sua ondulação intensa, oferece 20 funções de vibrações prazerosas e é recarregável para uma maior autonomia de uso. Além disso, é resistente à água para maior versatilidade. Compre agora: Amazon - R$ 72,80

Stanley Copo Quencher 2.0 O Copo Quencher 2.0 é a escolha perfeita para cuidar do seu bem-estar, com design moderno, opções de tamanho, e cores exclusivas. Com canudo e alça robusta, ele te acompanha em todos os momentos, mantendo você hidratado(a) e estiloso(a) ao longo do dia. Seja na agitação do trabalho ou nos momentos de lazer, o Copo Quencher 2.0 é a companhia ideal para a sua jornada lendária. Compre agora: Amazon - R$ 285

Novo Kindle 11ª Geração O Kindle mais leve e compacto agora possui uma tela de alta resolução de 300 ppi, proporcionando uma leitura nítida e confortável. Com iluminação ajustável e modo noturno, ler é mais fácil a qualquer hora do dia ou da noite. Além disso, o dispositivo possui uma bateria de longa duração de até 6 semanas, 16 GB de armazenamento para milhares de livros e é desenvolvido com materiais reciclados para sustentabilidade. Compre agora: Amazon - R$ 474,05