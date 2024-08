Ítalo Ferreira fala da paixão por café e marca própria de grãos especiais

Ítalo Ferreira não esconde sua paixão por café – bebida que o acompanha nas competições de surfe, como o Circuito Mundial (WSL) ou os Jogos Olímpicos. Tanto que decidiu lançar uma marca própria, “Stoke-Ed Coffee“, com grãos selecionados na região da Chapada Diamantina, na Bahia, pela empresa Latitude 13. Em entrevista exclusiva à CLAUDIA durante o lançamento, em São Paulo, o surfista campeão olímpico em Tóquio (2021) conta as memórias que esta bebida lhe traz e como se envolveu em todo o processo, da colheita ao lançamento.

“Eu amo café, consumo desde criança. Toda vez que eu volto para casa a gente se reúne para o cafezinho da tarde e conversa sobre todos os assuntos. Gosto de café preto sem açúcar, não posso tomar açúcar que o técnico briga comigo (risos). Para acompanhar, tomo com cuscuz, mas tapioca ou torrada também são combinações muito boas.”

Ele compartilha uma recordação da adolescência. “A minha melhor memória com o café é de quando eu surfava em Baía Formosa (RN). Terminava a onda na frente da casa de uma senhora e sempre ela estava tomando café. Daí eu parava nela, tomava café e voltava surfar.”

A ideia de desenvolver um café com grãos especiais surgiu em 2020, quando Ítalo estava nas Maldivas. “Tem alguns anos já que a gente vem trabalhando nesse projeto, que era um desejo meu, um sonho de ter uma marca, algo projetado por mim. Logo depois que eu me lesionei (em julho do ano passado, no joelho direito), fui entender todo o processo, estive na fazenda para provar, saber qual o melhor grão. Os ramos são colhidos à mão e selecionados para ter o melhor café, a melhor produção”, explica.

O nome, “Stoke-Ed Coffee”, foi escolhido por conta de uma brincadeira que aconteceu em seu primeiro ano no circuito mundial de surfe – nesta semana, Ítalo disputa uma vaga na WSL Finals, a etapa decisiva do campeonato, que acontecerá 6 a 14 de setembro.

“O meu inglês era limitado e eu só sabia falar ‘Stoked’ (“muito animado”, “amarradão”, em tradução livre). Como eu tinha um sotaque, a turma começou a brincar e colocaram o ‘ed’. Isso foi em 2019. Depoi,s eu tatuei no meu braço e vim com essa imagem e sentimento de empolgação que eu queria transmitir através do café“, recorda.

Continua após a publicidade

O café

O surfista diz que chegou a levar o café da Latitude 13 para a Olimpíada de Tóquio – mas decidiu lançar sua marca só agora. “Eu preferi ir devagar, conquistando espaço e, se Deus permitir, ir caminhando. Temos tido um bom feedback”, afirma.

A plantação fica na Fazenda Progresso Mucugê Bahia, na Chapada Diamantina. O diretor-executivo da Latitude 13, Luca Allegro, comenta a parceria. “Ele queria um café especial mais encorpado, mais intenso, com essa pegada. Selecionamos os grãos de acordo com o perfil de sabor e aroma que ele escolheu. E ele não quis lançar o produto antes de conhecer bem, desenvolver, provar, participar do processo. O Ítalo é muito cuidadoso”, elogia.

Até a embalagem tem o dedo de Ítalo: a cor preta faz referência à primeira prancha de surf, e o dourado à medalha de ouro nas Olimpíadas. “Eu coloquei o dourado no meio do projeto porque sou o primeiro surfista da história das Olimpíadas a conquistar uma medalha de ouro. Se não tivesse conquistado a medalha de ouro, eu teria que alterar a cor.”

O “Stoke-Ed Coffee” é descrito como um “café especial com pontuação acima de 85 pontos, torra média, variedade catuai vermelho, blend de café natural e despolpado. Notas frutadas e de chocolate, bebida intensa, encorpada, sedosa e delicada”.

Os pacotes de 250g podem ser encontrados na Padoca Le Cousin, em Fortaleza, loja física da Latitude 13, em Salvador, e Casa Santa Luzia, em São Paulo, além do e-commerce da marca e pelo Mercado Livre, com valores a partir de R$ 34,20.

Parabéns olímpico

Ítalo comemora também as medalhas que o Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris – para o qual não se classificou e teve de ficar de fora. “Gostaria de parabenizar todos os atletas, sem dúvidas viveram os melhores momentos da vida deles. Quem não queria estar numa Olimpíada representando o país e levando uma medalha? Eu vivi aquilo e sei o quanto é especial.”

Continua após a publicidade

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Continua após a publicidade

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja e Superinteressante.