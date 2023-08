Festival Cultura e Gastronomia de Tiradentes acontece em agosto

O Festival Cultura e Gastronomia de Tiradentes, um dos mais importantes festivais de gastronomia do país, realiza sua 26ª edição de 18 a 27 de agosto. O evento, realizado pela Plataforma Fartura, leva cerca de 60 mil pessoas à cidade histórica anualmente e traz mais de 200 atrações gastronômicas e culturais, concentradas em três espaços: a Praça da Rodoviária, o Santíssimo Resort e o Largo das Forras.

A programação do festival vai dos tradicionais Festins (jantares de alta gastronomia) aos estandes com chefs preparando receitas em praça pública – além das Cozinhas ao vivo. Os visitantes podem conferir ainda cursos e aulas nos espaços Conhecimento e Degustação, a Mercearia Fartura com produtores de origem, além de shows e apresentações artísticas que completam o cenário cultural.

“O Festival de Tiradentes é muito aguardado pelo público, recebemos turistas do Brasil inteiro. Foi nosso primeiro festival e observando a cadeia produtiva da gastronomia em uma pequena cidade, do produtor à refeição, foi o que nos inspirou na criação da Plataforma Fartura, que tem como tema ‘Da origem ao prato’. Este evento continua sendo nosso principal produto, preparamos com muito cuidado e carinho e estamos animados para a 26ª edição”, comenta o diretor geral Rodrigo Ferraz.

Os chefs participantes

Nesta edição, estarão presentes chefs de todas as regiões do país, além dos franceses Thierry Desceliers e Jacques Collet. Dos nacionais, estão confirmados: Mara Salles, Dani Martins, Morena Leite, Ieda de Matos, Flávia Quaresma, Claudia Krauspenhar, Roberta Sudbrack, Bruna Martins, Caetano Sobrinho, Rafael Pires, Andreza Luísa, Juliano Caldeira, André Prates, Helena Schmidt, Dida Borges, Paulo Rosa, André Paganini, Carol Fadel, Maria Clara Magalhães, Guto Cavanha, Marcelo Haddad Guerra, Naiara Faria, Wesley Reis, Rayane Barreto, Fernanda Fonseca, Nara Andrade, Vânia e Samarony Queiroz, Cristiano Seabra, Elia Schramm, Carolina Dini, Gustavo Melo de Moraes, Roberto Gonçalves Cunha, Marina Lopes, Pedro Barbosa, Jaciara Motta Bittencourt, Afonso Oliveira, Nathália Pires, Fernanda Fonseca, Denise Silva, Josiane Marcussi Torido, Osnei Cesarino, Eduardo Batista, Denis Nadaleti, Vani Fonseca, Cátina Martins, Guilherme de Matos Costa, Thales Maciel Campomizzi, Julia Henriques da Silva, Christiana Rodarte, Gustavo Giacchero, Jose Sergio Portes, Pedro Resende.

Programação musical

Entre as apresentações musicais, destacam-se: Eloá Gonçalves (SP), Carlos Ezequiel (SP), Samuel Pompeo (SP), Tato Mahfuz (SP), Everton Coroné, Bagatelas Quarteto, Adriana Araújo, OraProNóbis Instrumental, Canoa Elétrica, Viva o Cavaquinho – Pablo Araújo convida Pedro Cantalice, Marlon Wesley Quarteto, Pedro Pecher Quarteto, Riviera, Quinto dia Útil, Aduar, DJ Mcastro, DJ Thiagão, DJ Aída, DJ Mahagonny e DJ Gostosa.

Novidades desta edição

Na 26ª edição, o Festival Cultura e Gastronomia de Tiradentes traz novidades ao público. A primeira delas é a volta dos grandes Festins oficiais. Há alguns anos eles vinham acontecendo em restaurantes. Em 2023 eles voltam para um grande salão, novo da cidade, o Espaço Raízes. E trazem novamente a cerimônia de um sofisticado menu harmonizado, com o ritual de todos os convidados sendo servidos simultaneamente.

Desta vez, serão quatro jantares chefiados por duplas de mulheres. Sempre uma veterana e uma chef da nova geração trocando técnicas e conhecimento. São elas: Mara Salles e Dani Martins; Morena Leite e Ieda de Matos; Flávia Quaresma e Claudia Krauspenhar; Roberta Sudbrack e Bruna Martins. Além dos jantares, elas também participam da programação do Festival ao longo dos dias.

Outra novidade é o espaço Brasa e Lenha, que passa a ser maior, representando uma cozinha mineira na Praça Santíssimo. “Este espaço já existia, onde são feitos diversos assados na brasa ao longo do evento. Já recebeu nomes como Jefferson Rueda, com o famoso porco SanZé. Mas agora ele terá uma grande mesa, bancos e um anfitrião especial, o chef Flávio Trombino, do Xapuri, que vai receber outros cozinheiros e o público. Também será mais uma maneira de homenagear o legado de Dona Nelsa, sua mãe”, afirma Guilherme Sânzio, diretor de produção do Festival de Tiradentes.

Sobre a plataforma Fartura

A Fartura – Gastronomia do Brasil é a principal plataforma gastronômica do país, que consiste em pesquisa, compartilhamento de conteúdo e produção de eventos no setor. As Expedições Fartura, lideradas pelas curadoras, a jornalista Carolina Daher e a chef Morena Leite, já visitaram todo o território nacional em mais de 100 mil km rodados em busca de histórias e receitas, que dão origem a livros e filmes premiados, além de conteúdo para a web. Essa pesquisa baseia também a curadoria dos eventos, que já aconteceram em todas as regiões brasileiras. Cerca de um milhão de pessoas já participaram de Festivais Fartura em mais de 10 cidades, desde 2014.

“Este ano a gente resgata algo que sempre foi o verdadeiro sentido da Plataforma Fartura: da origem ao prato. Isso é o que nos mobiliza, contar a história de toda uma cadeia que faz com que a gastronomia possa existir. E nesse resgate também olhamos para nossa origem. Vamos fazer um festival com a alma mineira acima de tudo. Mostrar que não só sabemos cozinhar, mas também recebemos como ninguém”, explica a curadora Carolina Daher.

SERVIÇO:

26º Festival Cultura e Gastronomia de Tiradentes

Data: de 18 a 27 de agosto

Local: Praça da Rodoviária, Santíssimo Resort e Largo das Forras – Tiradentes/MG

Mais informações: farturabrasil.com.br | Instagram.com/FarturaBrasil