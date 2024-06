Festa Junina: monte sua playlist com músicas para entrar no clima

Começou o mês de “pula a fogueira iaiá, pula a fogueira, ioiô…”. As Festas Juninas vêm com tudo a partir deste sábado, 1, e é hora de curtir as quermesses e saborear os quitutes típicos da ocasião. Mas que tal modernizar seu repertório, criando uma playlist com músicas que te façam entrar no clima junino?

De xote a Luiz Gonzaga, separamos 10 opções, escolha as que mais gosta e bom divertimento!

Bicho de Pé – “Nosso Xote”

Pensou em uma música perfeita para dançar juntinho perto da fogueira (tendo ou não prática em forró) ou para tocar de fundo enquanto a conversa rola solta? Nosso Xote, do grupo Bicho de Pé, soa como a pedida certa para sua playlist.

Dominguinhos – “Isso Aqui Tá Bom Demais”

Clássicos não podem ficar de fora, não é mesmo? Dominguinhos tem “Isso Aqui Tá Bom Demais” no repertório, para manter o clima alegre e descontraído em meio às bandeirinhas da decoração.

Luiz Gonzaga – O Xote das Meninas

Falando em clássicos, este é outro que precisa fazer parte da trilha sonora da sua festa junina: “O Xote das Meninas”, de Luiz Gonzaga, ficou imortalizado em gerações com o refrão “ela só quer, só pensa em namorar”.

Falamansa – Xote da Alegria

Sucesso nos anos 2000, o grupo Falamansa também tem músicas que cabem no repertório da festa junina: “Xote da Alegria” é uma delas. Nada como mesclar o ontem e o hoje na sua playlist!

Clara Nunes – Feira de Mangaio

Que tal permitir que as novas gerações descubram um pouco do repertório de Clara Nunes? A cantora – que fez sucesso nas décadas de 1960 e 1970 e até hoje é reverenciada – tem “Feira de Mangaio” como uma das canções que caberão como uma luva na sua festa junina.

Alceu Valença – Meu Querido São João

Outra imersão nos clássicos da época é “Meu Querido São João”, de Alceu Valença. A música, que homenageia um dos santos do mês (os outros são Santo Antônio e São Pedro), é para aqueles momentos que se está circulando pela festa, olhando as opções da mesa ou da decoração.

Fagner – Pedras que cantam

Os nascidos antes de 1992 vão lembrar dessa música como tema de abertura da novela “Pedra Sobre Pedra”. A música consegue, mesmo com sua crítica social (“quem é rico mora na praia, mas quem trabalha não tem onde morar…”) caber bem nos festejos.

Gilberto Gil -Esperando na Janela

Gilberto Gil também compôs canções que podem fazer parte de sua festa junina. É o caso de “Esperando na Janela“, que estourou no começo dos anos 2000, quando foi até tema do filme “Eu, Tu, Eles”, protagonizado por Regina Casé.

Elba Ramalho – Forró do Xenhenhém

Elba Ramalho também garante a animação com seu “Forró do Xenhenhém“, uma das canções mais agitadas de seu repertório. Que tal abrir espaço para os convidados dançarem?

Luiz Gonzaga – Asa Branca

Não tem como deixar essa letra de fora da playlist: tem coisa mais junina do que Luiz Gonzaga cantando “quando olhei a terra ardendo na fogueira de São João…”?.

