Dia da cerveja: 5 dicas para parecer expert na bebida

Os fãs de cerveja podem celebrar: desde 2007, na primeira sexta-feira do mês de agosto é comemorado o Dia da Cerveja! Que tal ter assunto com os amigos e familiares na hora de degustar uma bem gelada? O mestre cervejeiro Alexandre Vaz, da cervejaria Ashby, conta detalhes que podem passar despercebidos no dia a dia – mas que vão te fazer parecer expert no assunto. Confira:

1) Quanto menos alcoólica, mais gelada a cerveja deve estar

A temperatura em que é conservada e consumida pode modificar o sabor da cerveja, pois gera reações químicas, alterando o teor alcoólico, a quantidade de açúcares e até o gás dentro da embalagem, explica o especialista.

“No geral, as cervejas são degustadas entre 3º e 15º, dependendo do seu estilo e características. Quanto menos alcoólica e mais leve, mais gelada ela deve ser consumida e, quanto mais encorpada, menos gelada”, esclarece.

2) O copo faz diferença

Sabia que optar pelo copo certo para o estilo de cerveja que você escolheu beber faz diferença na experiência? “O copo contribui para manter as bolhas de CO2 liberadas pela bebida, prolongar a vida da espuma durante a degustação e ajudar a realçar aromas, sabores e a efervescência única do estilo”, conta Vaz.

O copo tradicional de chopp, chamado de Lager, é o ideal para a pilsen. Sua base mais grossa e as extremidades estreitas permitem a conservação da espuma por mais tempo. O Pilsner, bem parecido, também serve para a Pilsen, e privilegia a percepção do aroma. O Weizen é indicado para cervejas artesanais, sobretudo as de trigo. Já a taça tulipa é a escolha para bebidas com muito colarinho, como Ales e Lambics. Informe-se no bar ou pesquise antes de pedir sua cerveja.

3) A importância do lúpulo

Um dos ingredientes mais importantes na produção de cerveja, o lúpulo fornece amargor e contribui de forma significativa para o aroma e a estabilidade da cerveja. “O lúpulo contém óleos com uma ampla gama de aromas, desde notas florais e cítricas até sabores frutados e terrosos. Na estabilidade, suas propriedades ajudam a inibir o crescimento de micro-organismos indesejados, prolongando a vida útil da cerveja”, revela o mestre cervejeiro.

4) Harmonização x Degustação

Outra dica para parecer entendido no assunto é explicar aos amigos que, assim como o vinho, também há diferença entre harmonização e degustação com a cerveja.

“A degustação está relacionada à análise sensorial da cerveja: cor, sabor e aroma. O consumo está ligado a uma experiência e o objetivo é apreciar diferentes estilos. Já a harmonização é a capacidade de criar combinações entre diferentes estilos de cerveja e pratos da gastronomia”.

5) O que significam as siglas nas embalagens

Quem repara nos rótulos encontra algumas siglas recorrentes, e a maioria dos consumidores nunca parou para pensar no que significam. “IBU (International Bitterness Units Scale) é a escala internacional de unidade de amargor. Ela mede o amargor de uma cerveja, que é calculado pelo lúpulo utilizado na fabricação. Já ABV significa álcool por volume, é uma medida padrão de álcool contida em uma bebida alcoólica e expressa como % do volume total. A maturação é o tempo necessário para que todos os elementos que compõem a cerveja se integrem, tornando-se de sabor agradável”, finaliza o mestre cervejeiro.

Agora é só chamar os amigos e mostrar que sabe tudo do assunto. Um brinde!

