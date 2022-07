8 produções do street style de Paris para inspirar seus looks de trabalho

A Semana de Alta Costura de Paris está a todo vapor – mas não são apenas as passarelas que trazem boas inspirações e que merecem a nossa atenção! Nas ruas, as fashionistas investem em combinações interessantes e cheias de estilos e que, claro, também lançam tendências. Para ficar por dentro do que está rolando no street style (e trazer isso para o seu dia a dia) reunimos 8 opções que são ótimas para montar looks de trabalho.

Alfaiataria com toque moderno

Que tal se inspirar em peças clássicas, mas invertendo um pouco a lógica? Hoje, a maioria dos ambientes profissionais permitem um pouco de pele (mas, cuidado, não se esqueça de checar, tá?), então é possível trazer um toque de novidade para a alfaiataria tradicional. Aqui, temos a camisa transformada em cropped e combinada com calça de cintura alta, blazer e o sapato de verniz, que está em alta e tem uma leitura mais moderna.

Alfaiataria maxi (e colorida!)

Com a busca por conforto durante a pandemia, as peças oversized se instalaram e mostraram que vieram para ficar! Quando usadas em peças clássicas, como o terno de alfaiataria, elas ainda trazem a leitura formal que é necessária para o ambiente profissional, mas de um jeitinho moderno e com ares descolados. E não precisa ter medo de cor, viu? Mesmo as vibrantes, como o pink, são bem aceitas e a composição ainda ajuda a alongar a silhueta.

Cortes inusitados

Cortes inusitados e modernos podem ser usados no look de trabalho, principalmente quando estão em tecidos mais formais – que remetem à alfaiataria clássica – e em cores sóbrias, como nude e branco. O resultado são visuais sofisticados e que fogem da mesmice, como na produção acima.

Calça colorida, sim!

Que tal tirar as calças coloridas e com aplicações ou bordados (uma tendência para o ano) do armário? Apesar de terem uma leitura mais casual, quando combinadas com a camisa clássica e sapato baixo elas funcionam bem para os ambientes profissionais que não exigem o uso de terno.

Pijaminha chique, só que não

As calças e camisas de seda, inspiradas nos pijamas, não são uma novidade – e é exatamente por isso que elas podem compor o look de trabalho. Já nos acostumamos! O tecido é considerado elegante e leve, fácil de usar em qualquer estação. Prefira conjuntos com cores neutras – como preto, branco, cinza, azul marinho ou verde escuro – combinados com sapatos com uma leitura mais formal, como o scarpin, mocassim ou sapatilha de bico fino.

Quase vestido

A combinação de saia longa com camisa é sempre uma boa pedida para o ambiente profissional, especialmente quando as duas peças trazem a mesma cor e tecido. Isso ajuda a criar a ilusão de vestido, e alonga bastante a silhueta. Se quiser um visual mais moderno, é só apostar em cores mais vibrantes, como o rosa ou o laranja.

Um pouco de transparência

Apesar de ter uma conotação mais sexy, a transparência pode ficar apropriada para o trabalho quando está em modelagens clássicas. Uma boa pedida é o look usado pela atriz Sigourney Weaver, que ficou elegante e discreto.

Jeans larguinho com blazer alongado

E, claro, não podemos esquecer do jeans larguinho, que já é presença quase que obrigatória em todo guarda-roupa despojado. Para deixá-lo mais formal, mas ainda assim moderno e interessante, combine com blazer alongado colorido. Não tem erro!