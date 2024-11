6 ideias de presente de Natal para quem gosta de praticidade na rotina

O Natal está chegando, e com ele, as mesmas dúvidas de como presentear. Para adultos, considerando as rotinas sempre corridas, é sempre bom ter em vista a praticidade dos produtos. Sendo assim, é preciso pensar em ideias que sejam úteis no dia a dia. Pensando dessa forma, é possíve escolher um presente que, além de carinhoso, fará a pessoa sempre lembrar de você ao usá-lo.

Por isso, separamos as melhores opções de presentes práticos para o Natal. Confira:

Organizador de gavetas

Organizador de gaveta Organizador Modular Acrimet para Gavetas, Bancadas e Armários, Plástico Transparente,... Compre agora: Amazon - R$ 28,90

Um organizador de gavetas reduz o estresse e o caos diário, deixando as suas gavetas organizadas e visualmente agradáveis.

Aspirador de pó robô

Aspirador de pó robô Aspirador de po robo Electrolux 2h20min controle remoto base carregamento... Compre agora: Amazon - R$ 704,65

Um aspirador de pó robô faz uma limpeza automática e eficiente, nos poupando de gastar tempo e esforço. O produto consegue alcançar áreas difíceis, o que vai manter a sua casa sempre limpa.

Continua após a publicidade

Smart watch

Smartwatch Para começar a usar o Galaxy Fit3, uma conta Samsung... Compre agora: Amazon - R$ 316,90

O smartwatch monitora suas atividades físicas e sinais vitais, além de permitir que você receba as notificações de seu celular diretamente no relógio. Ou seja, durante a correria, você consegue acesso rápido à informações importantes. E, claro, além da conveniência, ele também é muito estiloso.

Planner

Planner 2025 Esse produto tem: * divisórias com abas customizáveis * 2... Compre agora: Amazon - R$ 119,90

Um planner te ajuda a manter a organização e um planejamento de tempo mais eficaz. Com isso, ficamos menos estressados e, consequentemente, mais produtivos.

Continua após a publicidade

Carrinho Organizador

Carrinho organizador Esse produto tem: * divisórias com abas customizáveis * 2... Compre agora: Amazon - R$ 119,90

Um carrinho organizador fornece espaço extra para o armazenamento, aumentando a organização e a acessibilidade. Por reduzir a bagunça, o produto torna a rotina doméstica muito mais fluida e eficiente.

Difusor de Óleos Essenciais

Difusor de Óleos Essenciais NOW Óleos essenciais, difusor de óleo de aromaterapia USB ultrassônico,... Compre agora: Amazon - R$ 185,25

O difusor de óleos essenciais torna o ambiente relaxante e cheiroso. Isso sem contar que alguns aromas possuem propriedades capazes de reduzir o estresse e a ansiedade, além de melhorar o sono e a concentração. Sendo assim, você otimiza o tempo que gastaria para deixar o lar cheiroso e, simultaneamente, cuida de sua saúde mental.

Continua após a publicidade

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Continua após a publicidade

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja e Superinteressante.