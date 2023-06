5 tênis estilosos que servem para as mais variadas ocasiões

Faz tempo que os tênis deixaram de ser exclusivos para o uso em academias e se tornaram uma peça indispensável no guarda-roupa de qualquer pessoa. E se você é fã desses calçados, pode comemorar: selecionamos modelos à venda na Amazon que servem para as mais variadas ocasiões, das mais casuais às sofisticadas. Confira:

1. Tênis New Balance 247

O tênis 247 é perfeito para quem vive um estilo de vida 24/7, com seu design moderno e versátil. Com cabedal de peça única e calce similar a uma meia, oferece conforto e praticidade para o dia a dia. A entressola com tecnologia REVLITE garante leveza e conforto, sendo adequado tanto para o uso diário quanto para treinos leves.

2. Tênis Fila Perfect Fit, Feminino

O tênis Fila Perfect Fit oferece um ajuste perfeito e conforto excepcional para o seu dia a dia. Com cabedal de poliéster resistente, possui reforços em material sintético para maior durabilidade e ajuste ideal. O solado em EVA proporciona conforto e maciez incomparáveis.

3. Tênis New Balance 373, Feminino

O tênis New Balance 373 é um clássico retrô-running que combina com qualquer estilo em qualquer momento do dia. Com seu visual icônico, possui cabedal de couro suede, mesh ou couro sintético. A entressola em EVA proporciona conforto e maciez para uso diário, com um toque retrô irresistível.

4. Tênis CYBER 3, Olympikus, feminino

O tênis Olympikus Cyber 3 é perfeito para quem busca conforto e estilo no dia a dia. Seu solado com tecnologia Evasense proporciona leveza, maciez e flexibilidade, enquanto o cabedal em tecido dupla frontura oferece alta respirabilidade. Com detalhes gráficos, atacador de poliéster texturizado e puxador em fita para auxiliar no calce, possui ainda uma palmilha anatômica composta por tecido poliéster e EVA.



5. Tênis de Corrida Feminino Under Armour Charged Surpass

O Tênis de Corrida Under Armour Charged Surpass apresenta um cabedal em tecido retilíneo com textura 3D e detalhes em laminado TPU de alta frequência, conferindo um visual moderno. Seu solado robusto equilibra perfeitamente esporte e estilo.