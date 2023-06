Energize sua tarde! 5 dicas para voltar do almoço sem sono

Você já teve aquela sensação de sonolência que surge logo após o almoço? É comum nos sentirmos menos energizados durante a tarde, mas existem maneiras de combater esse cansaço e manter a produtividade ao longo do dia. A seguir, você confere cinco dicas que podem ajudá-la a voltar da refeição revigorada e cheia de energia:

1. Bebidas estimulantes

Experimente chás ou cafés com ingredientes naturais que proporcionam um impulso de energia, como chá verde ou café com adição de canela. Mas lembre-se, o ideal é tomar a sua última xícara até às 15h – dessa forma, a cafeína não interfere com o seu sono.

2. Lanches saudáveis e energéticos

Opte por alimentos ricos em nutrientes que estimulem o cérebro e forneçam energia sustentada, como frutas frescas, barras de cereais integrais ou nozes.

3. Aromaterapia revigorante

Utilize óleos essenciais com propriedades energizantes, como hortelã-pimenta ou limão, para estimular os sentidos e afastar a sonolência.

4. Alongamento e movimento

Faça uma pausa para realizar alguns alongamentos ou até mesmo uma breve caminhada, ajudando a aumentar o fluxo sanguíneo e revitalizar o corpo.

5. Suplementos naturais

Considere suplementos que auxiliem na melhora da energia e foco, como vitaminas do complexo B ou suplementos de guaraná, sempre sob orientação de um profissional de saúde.

A seguir, você confere alguns produtos disponíveis na Amazon que te ajudarão a colocar essas dicas em prática:

1. Matcha Mate Natural Orgânico Obby

O Matcha Mate: Superfood brasileiro em forma pura e versátil. Foco, energia e termogênese em uma bebida rica em antioxidantes.

Preço: 69,90

2. Mix de Castanhas (Mixed Nuts) Premium Viva Salute

Um snack saudável com seleção nobre de castanhas e uvas passas. Praticidade e sabor em uma opção sem sal.

Preço: 59,90

3. Umidificador Ultrassônico Usb Descrição: Umidificador 3 em 1

Umidifica, difunde e purifica o ar, criando um ambiente fresco e com qualidade. Com design minimalista, é silencioso e possui opções de exibição de cor aleatória. Inclui cabo USB e manual do usuário.

Preço: 27,50

4. Tênis Olympikus Feminino

O mais leve da marca, desenvolvido para mulheres que buscam leveza e conforto. Com cabedal respirável e resistente à água, solado com tecnologia de amortecimento Evasense e detalhes funcionais como atacador de poliéster e fita traseira para facilitar o calce.

Preço: 229,00

5. Guaraná – 60 Cápsulas

O Guaraná é um suplemento estimulante rico em cafeína e taninos. É utilizado para aumentar a energia física e mental, combater o desânimo e o cansaço.

Preço: 40,96

