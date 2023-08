Hacktown 2023: O festival que conecta e transforma

Nos últimos dias, a cidade de Santa Rita do Sapucaí, no Sul de Minas Gerais, vem ganhando mais cores, sabores, sons e gente, muita gente! Esse movimento se intensifica a partir desta quinta-feira (17), com o início do Hacktown, festival de criatividade, inovação e tecnologia que ocorre no município de 43 mil habitantes, conhecido como o Vale da Eletrônica, até domingo (20).

Durante quatro dias, o festival, que está na sétima edição e é considerado um dos principais da América Latina, pretende reunir 30 mil pessoas em mais de 800 atividades (isso mesmo, 800, e muitas delas simultâneas). As opções vão desde práticas de Yoga até experiências imersivas em tecnologias que ainda estão em desenvolvimento e vão chegar até nós!

A programação de palestras, workshops, exposições e shows promove uma rica troca de conhecimento e experiências entre profissionais renomados e novos talentos, fomenta a criatividade, a conexão e a economia regional. Na edição do ano passado, o Hacktown movimentou R$ 20 milhões só em Santa Rita do Sapucaí. Toda a cidade é palco para as atrações! São 32 pontos diferentes, incluindo bares, restaurantes, casas e escolas – entre elas, a primeira faculdade de telecomunicações do Brasil e a primeira escola técnica da América Latina, fundada por uma mulher na década de 1950. Nascida na cidade, Luzia Rennó Moreira, ou simplesmente Sinhá Moreira, casou-se jovem em uma relação “arranjada” pela família e viajou o mundo. Voltou para o município com um propósito: incentivar a educação e o ensino da eletrônica. Foi ela que articulou a oficialização do ensino técnico no país.

E, claro, as mulheres têm espaço no festival, que traz nomes como Ester Sabino, cientista que liderou o sequenciamento do genoma do vírus Sars-CoV-2, Elisamara Santos, especialista em comunicação não-violenta, Helena Galante, criadora do Jornada da Calma e redatora-chefe da CLAUDIA, Boa Forma e Bebê.com, a cantora Céu, além de mulheres que aliam criatividade e tecnologia e estão inovando a produção de café especial sul-mineiro.

Como não poderia deixar de ser, a tecnologia está entre os temas em alta na programação. Inteligência Artificial aplicada em diversos setores, Realidade Aumentada, Internet do Futuro e até 6G são temas de palestras e experiências no festival, muitas delas concentradas no Instituto Nacional de Telecomunicações – Inatel, referência nas pesquisas tecnológicas, como a sexta geração de comunicações móveis, que só deve ser implementada a partir de 2030.

Mas a inovação e criatividade vão além do desenvolvimento tecnológico e estão presentes nas relações pessoais, de trabalho, no lazer, no campo, na economia, todas temáticas presentes no Hacktown, que reserva grande espaço para a gastronomia, manifestações artísticas e muita música!

“O Hacktown gosta de discutir futuros prováveis e as novas respostas estão em locais não óbvios. As discussões que acontecem no festival são nesse contexto de futuro, de misturar visões, de transversalidade, de ter acesso a conteúdos que normalmente as pessoas não teriam ou não esperavam ver e ali elas se encontram”, diz o cofundador do Hacktown, João Rubens Costa Fonseca.

CLAUDIA vai acompanhar o festival e trará mais notícias nos próximos dias! Confira também por aqui.