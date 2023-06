Apple anuncia óculos de realidade mista, novos modelos e iOS17

Todo ano, os fãs e admiradores da Apple esperam ansiosos pelo evento de anúncio das novidades da marca para os próximos meses. Com o WWDC 2023 não foi diferente. E agora, a surpresa maior foi a divulgação do Vision Pro, óculos de realidade aumentada que não precisa de uma tela para criar interface entre o usuário e o conteúdo, qualquer lugar que ele estiver funciona como “tela”. Além dele, os novos modelos de MacBook e o iOS 17 também deram o que falar.

Entre as novidades dos acessórios, destaque para os AirPods que, agora, contam com um recurso feito a partir do machine learning em que os fones são capazes de reconhecer quais sons são mais importantes para você. Portanto, se estiver em um café trabalhando, e precisa entrar em uma reunião, o áudio da reunião ficará em maior evidência, abafando o resto dos ruídos do local movimentado. Confira mais detalhes:

iOS 17

O sistema operacional dos aparelhos Apple aprimora a comunicação entre os aplicativos de ligação e mensagem, facilitando inclusive o compartilhamento via AirDrop. Agora, é possível, por exemplo, personalizar a interface das ligações com o recurso Pôster do Contato, com emojis, tipografias, efeitos e cores variadas. O FaceTime também ganha um novo recurso de “gravação de recado”, para quando o usuário que recebe a ligação e não consegue atender no momento, visualizar o conteúdo da chamada depois.

Outro ponto alto para quem usa bastante as ferramentas de compartilhamento de imagens, vídeos ou mesmo músicas, é a atualização do AirDrop e o NameDrop. Juntando dois aparelhos Apple (iPhone e/ou Apple Watch) é possível enviar arquivos e até mesmo iniciar um SharePlay para playlists, filmes e games.

Uma aposta da empresa para esse o sistema está no novo recurso Diário, aplicativo do iPhone feito para anotar reflexões diárias e praticar o ato da gratidão. A escrita, como já contamos aqui em CLAUDIA, pode te ajudar a processar sentimentos, pensamentos e apontar insights para melhorar a rotina. O conteúdo fica bloqueado, com criptografia de ponta a ponta, para garantir a privacidade do usuário.

Computadores

Os novos MacBooks chegaram com tudo. O primeiro anunciado foi o MacBook Air com 15.3 polegadas (maior que o anterior), Liquid Retina e o poderoso chip M2. O modelo ainda conta com câmera FaceTime HD de 1080p e áudio espacial imersivo. Este é o notebook de 15 polegadas mais fino do mundo – uma experiência ótima para quem usa o computador em vários lugares diferentes (viagens, reuniões ou mesmo em casa), porque entrega qualidade na funcionalidade e também facilita o transporte, pelo peso ser bem menor do que modelos convencionais. Desde lançamentos recentes, a Apple tem reforçado o compromisso com o meio ambiente: agora o MacBook Air é feito a partir de ouro, estanho e outros metais 100% reciclados.

Vision Pro

O óculos de realidade aumentada que ninguém estava esperando, mas todos ficaram encantados. O display em 4K com tecnologia microLED permite que o usuário visualize aplicativos e interfaces como se tudo estivesse na sua frente. Equipado também com o chip M2, o aparelho, com lançamento previsto para o começo de 2024, nos Estados Unidos, mistura realidade aumentada com realidade virtual. Ou seja, você pode interagir com o “mundo lá fora”, ainda imerso no conteúdo virtual. O recurso EyeSight ainda permite que pessoas vejam seus olhos, mesmo você estando com os óculos.