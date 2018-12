São muitos os lançamentos de panetones para o Natal 2018! Neste ano, as marcas capricharam, com sabores que vão do churros ao petit gâteau.

E para quem quer provar as novidades do mercado, mas sem gastar muito, provamos 10 panetones de até R$ 40. E o melhor: a degustação às cegas.

Confira como foi essa divertida degustação e descubra qual foram os panetones e chocotones favoritos da redação de CLAUDIA! 😊

Confira aqui a lista completa com todos os panettones que apareceram no vídeo.

