Um australiano criou a perfeita combinação de hambúrguer com cachorro-quente

Se você também é do tipo de pessoa que não consegue se decidir entre um delicioso cachorro-quente ou um suculento hambúrguer – com tudo que a gente tem direito, claro -, essa novidade é para você.

Reprodução/@Hamdog Reprodução/@Hamdog

Mark Murray, um australiano da cidade de Perth, patenteou a criação do “Hamdog“: um novo lanche com formato específico para acoplar tanto a salsicha quanto a carne, unindo o melhor ao incrível. Ele ficou famoso por sua aparição no reality show Shark Tank (que estreia no Brasil com o nome de Negociando com Tubarões) há um ano, mas foi recusado pelos jurados.

E agora ele conseguiu o que queria: está vendendo o hamdog em feiras e mercados na Austrália Ocidental, procurando por interessados em abrir uma franquia. “Nós lançamos nossa barraca há dois meses e recebemos pessoas do mundo todo para experienciar o Hamdog”, contou o fundador ao site australiano News.com.au.

Reprodução/@Hamdog Reprodução/@Hamdog

Com pães feito sob medida, a engenharia por trás da criação faz muito sentido, quando pensamos em como o hambúrguer poderia estar ao lado da salsicha sem criar um relevo desnecessário. E você poder curtir os dois momentos simultaneamente!