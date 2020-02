Ingredientes

· 300g de tulipa da asa de frango

· Tempero (salsinha, cebolinha, sal, cebola, alho)

Para empanar

· Farinha de trigo

· Farinha de milho flocada

· Corn flakes

· Ovos

· Sal a gosto

Recheio

· 70 g de Provolone

· ½ talo de alho poro

Modo de preparo

Marinar as tulipas por uma hora e depois recheá-las. Passar as tulipas no ovo e nas farinhas (misturadas) e fritar em óleo quente.