Trufa clássica

Derreta o chocolate meio amargo picado em banho-maria.

Retiredo fogo e junte o creme de leite, a baunilha e o licor.

Mexa bem e leve à geladeira por 5 horas.

Com as mãos, enrole pequenas bolinhas.

Derreta o chocolate ao leite picado em banho-maria.

Retire do fogo e mexa até ficar frio.

Com a ajuda de um garfo, banhe as trufas enroladas no chocolate derretido.

Disponha-as lado a lado sobre um papel-alumínio e deixe-as secar completamente em temperatura ambiente.

Em seguida, passe-as no chocolate em pó.