Tortinha de pão de forma com frango ao curry

Calorias: 103 por porção

Categoria: Sanduíche

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 12 porções

Tempo de Preparo: Rápido (até 30 minutos)

Tipo: Entrada

Ingredientes

Massa:

. 12 fatias de pão de forma

. 1/4 de xícara (chá) de manteiga derretida

Recheio:

. 2 colheres (sopa) de óleo

. 2 dentes de alho amassados

. 4 sobrecoxas de frango

. 1 colher (sopa) de farinha de trigo

. 1 colher (chá) de mostarda

. 3/4 de xícara (chá) de caldo de galinha

. Sal a gosto

. 1 banana madura média cortada em rodelas finas

Para decorar:

. Rodelas de rabanete

. Folhas de alface

Acessórios:

. 12 forminhas de empada

. Cortador de biscoito com 7 cm de diâmetro



Modo de preparo

Massa:

Aqueça o forno. Com o cortador de biscoito, recorte as fatias de pão. Pincele-as com a manteiga. Coloque as fatias numa forminha, com o lado untado para baixo. Ajuste o pão no fundo e na borda. Ponha na assadeira e asse até dourar.

Recheio:

Numa panela, junte o óleo, o alho e o frango e cozinhe em fogo baixo, mexendo de vez em quando e regando com um pouco de água, se necessário, até ficar macio. Retire do fogo. Descarte a pele do frango e o desosse. Corte-o em cubos e ponha numa panela com a farinha, mostarda, o caldo e o sal. Cozinhe até engrossar. Junte a banana e recheie as tortinhas. Decore com rabanete e alface sirva.