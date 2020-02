Tortinha de amêndoas com calda de uva

Calorias: 411 por unidade

Categoria: Torta doce

Dificuldade: Médio

Rendimento: 10 unidades

Tempo de Preparo: Médio (de 30 a 45 minutos)

Tipo: Sobremesa

Ingredientes:

. 150 g de manteiga

. 1/2 xícara (chá) de açúcar

. 2 xícaras (chá) de farinha de trigo

. 1 gema

. 1/2 xícara (chá) de água

Recheio:

. 1/2 xícara (chá) de açúcar

. 1 1/2 xícara (chá) de amêndoas sem pele

. 1 colher (sopa) de manteiga

. 2 colheres (sopa) de farinha de trigo

. 1 ovo

. 1 clara

Modo de preparo:

Em uma tigela, junte os ingredientes da massa, exceto a água, e misture. Adicione a água e amasse até obter uma massa lisa. Forre forminhas onduladas de 8 cm. Reserve.

Recheio: No processador, bata o açúcar com as amêndoas até obter uma farofa. Ponha os ingredientes restantes e bata por dois minutos. Recheie as forminhas e asse no forno, preaquecido, em temperatura média até dourar. Sirva com calda de açúcar, raspas de casca de laranja dez uvas rede globe (sem sementes) cortadas em lâminas.