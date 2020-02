Torta mineira com queijo

Para a massa, junte 2 xícaras (chá) de farinha de trigo, o fermento, o sal e a manteiga.

Misture com as mãos até obter uma farofa.

Junte 4 colheres (sopa) de leite e amasse.

Faça uma bola, embrulhe em filme plástico e ponha na geladeira.

Para o recheio, refogue a cebola, o alho, o tomate e o azeite por 5 minutos, mexendo às vezes.

Abaixe o fogo para médio, tampe e cozinhe por 10 minutos.

Adicione o molho inglês e o orégano.

Dissolva 1/4 de xícara (chá) da farinha de trigo no restante do leite e junte à panela, com o queijo e o molho de pimenta e mexa por 5 minutos até engrossar e deixe esfriar.

Com um rolo, abra a massa sobre o fundo da forma.

Com uma faca, apare a borda e encaixe o aro.

Forme rolinhos com uma parte da massa restante.

Pressione-os na lateral da forma até revesti-la.

Recheie e cubra com a massa restante.

Pincele com a gema reservada e asse por 40 minutos.