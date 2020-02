Torta italiana de cebola e queijo

Calorias: 405 por porção

Categoria: Torta salgada e quiche

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 8 porções

Tempo de Preparo: Médio (de 30 a 45 minutos)

Tipo: Acompanhamento

Ingredientes:

· 1 2/3 de xícara (chá) de farinha de trigo

· 2 xícaras (chá) de cebola picada

· 1 xícara (chá) de cebolinha verde picada

· 100 g de queijo branco em cubinhos

· 1 ovo, 2 claras

· 1 colher (sopa) de azeite

· 1 xícara (chá) de cerveja

· 1 pitada de páprica

· Anéis de cebola

· Sal e pimenta-do-reino a gosto para decorar



Modo de preparo:

Aqueça o forno a 180ºC. Em uma tigela, ponha a farinha, a cebola, a cebolinha e o queijo. Misture bem e reserve. À parte bata o ovo, as claras, o azeite e a cerveja. Incorpore a farinha, tempere com a páprica, sal e pimenta. Mexa e despeje numa forma untada e enfarinhada. Asse por 30 minutos aproximadamente. Sirva decorada com anéis de cebola.