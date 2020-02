Torta gelada de Bis®

Calorias: 655 por porção

Categoria: Torta doce

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 8 porções

Tempo de Preparo: Demorado (acima de 45 minutos)

Tipo: Sobremesa

Ingredientes

. 2 caixas de Bis®

. 1 1/2 colher (sopa) de manteiga

. 2 ovos

. 1 1/2 lata de leite

. 2 colheres (sopa) de amido de milho

. 1 lata de leite condensado

. 200 g de chocolate meio amargo picado

. 1 lata de creme de leite

. 3 colheres (sopa) de açúcar

Modo de preparo

1. Prepare a massa: no processador, triture as unidades de 1 caixa de Bis® e 1/2 colher (sopa) de manteiga e forre o fundo de uma forma de aro removível. Reserve.

2. Separe as gemas e as claras dos ovos. Reserve 1 gema (descarte a outra) e 2 claras.

3. Prepare o creme: misture o leite, o amido, o leite condensado, a gema e 1 colher (sopa) de manteiga. Cozinhe até engrossar.

4. Deixe esfriar e coloque sobre a massa de Bis® reservada.

5. Prepare a musse: derreta o chocolate, misture o creme de leite e reserve.

6. Bata as 2 claras em neve, junte o açúcar e bata.

7. Misture as claras batidas ao chocolate reservado.

8. Por cima do creme branco, distribua o restante do Bis® picado e cubra com a musse.

9. Leve ao freezer por 2 horas.

10. Decore com Bis® picado e sirva.