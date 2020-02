Torta de tofu

Calorias: 285 por porção

Categoria: Torta salgada e quiche

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 12 porções

Tempo de Preparo: Demorado (acima de 45 minutos)

Tipo: Prato principal

Ingredientes:

Massa:

. 1/2 xícara de manteiga derretida

. 2 colheres (sopa) de orégano

. 1 pacote de biscoito cream cracker (200 g)

. Sal a gosto

Recheio:

. 3 xícaras de folhas de agrião

. 1/4 xícara de azeite

. 1/4 xícara de leite

. 1/2 colher (chá) de sal

. 300 g de tofu firme

. 5 dentes de alho amassados

. 4 ovos

Modo de preparo:

Massa: aqueça o forno em temperatura média. Moa o biscoito no liquidificador. Misture o biscoito moído com a manteiga, o orégano e sal. Forre o fundo e a lateral da forma com a massa obtida. Asse por 5 minutos. Retire, mas mantenha o forno aceso.

Recheio: refogue o alho no azeite até começar a dourar. Junte o agrião e refogue até murchar. Retire e bata no liquidificador com o tofu em pedaços, o leite e o sal. Bata ligeiramente os ovos em uma tigela e adicione a mistura de tofu. Mexa bem e despeje sobre a massa assada. Leve ao forno por 30 minutos ou até o recheio ficar firme.