Torta de tangerina

Calorias: 135 por porção

Categoria: Torta doce

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 8 porções

Tempo de Preparo: Demorado (acima de 45 minutos)

Tipo: Sobremesa

Ingredientes

Massa:

. 200 g de ricota amassada

. 2 colheres (sopa) de adoçante dietético para forno e fogão

. 2 claras

. 4 colheres (sopa) de leite em pó desnatado

. 1 colher (chá) de fermento em pó

. 1 colher (chá) de raspas de limão

. Gotas de corante alimentício amarelo a gosto

Creme:

. 2 colheres (sopa) rasas de maisena

. Suco coado de 5 tangerinas

. 1 ovo

. 2 colheres (sopa) de adoçante dietético para forno e fogão

. 1 colher (chá) de margarina

Cobertura:

. 1 pacote de gelatina diet sabor laranja

. 1 xícara (chá) de água fervente

. 1/2 xícara (chá) de água

. 5 tangerinas sem pele



Modo de preparo

Massa:

Misture a ricota com o adoçante e reserve. Bata as claras em neve e incorpore-as devagar à ricota. Peneire o leite em pó com o fermento e junte à massa. Junte as raspas de limão e o corante e mexa bem. Espalhe a massa em uma forma de aro removível e asse em forno baixo.

Creme:

Junte a maisena, o suco e o ovo e leve ao fogo, sem parar de mexer, até levantar fervura. Retire do fogo e acrescente o adoçante e a margarina.

Cobertura:

Dissolva a gelatina na água fervente e mexa bem. Adicione a água gelada e leve à geladeira até ficar no ponto de clara. Espalhe o creme sobre a massa fria. Retire as sementes da tangerina.Cubra o creme com os gomos. Em seguida, cubra delicadamente com a gelatina preparada e leve à geladeira até ficar firme. Sirva bem gelada.