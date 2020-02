Torta de tangerina cremosa

Calorias: 272 por porção

Categoria: Torta doce

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 8 porções

Tempo de Preparo: Médio (de 30 a 45 minutos)

Tipo: Sobremesa

Ingredientes

. 300 g de massa folhada laminada congelada

. 1 1/2 xícara (chá) de leite

. 1/2 xícara (chá) de açúcar

. 1/4 de xícara (chá) de amido de milho

. 3 gemas

. 2 colheres (sopa) de licor de laranja

. 2 tangerinas sem casca e sem pele

. cortadas em rodelas e depois ao meio

Cobertura:

. 1 envelope de gelatina incolor sem sabor (12 g)

. 1/4 de xícara (chá) de água

. 1 colher (chá) de açúcar



Modo de preparo

Aqueça o forno. Desenrole a massa folhada e corte uma tira de 37 por 14 cm. Com a sobra, faça três tiras de 3 cm de largura. Arrume sobre as bordas da massa maior. Fure o centro com um garfo e ponha no forno por 20 minutos ou até dourar. Leve ao fogo médio o leite, o açúcar e o amido, mexendo sempre até engrossar. Junte as gemas e continue mexendo até ferver. Retire do fogo, junte o licor, mexa e deixe esfriar.

Cobertura:

Polvilhe a gelatina na água, mexendo. Leve ao fogo em banho-maria até se dissolver. Retire, junte o açúcar, mexa e deixe esfriar até ficar com consistência de clara crua. MONTAGEM Recheie o centro da massa com o creme e decore com a tangerina. Deixe esfriar um pouco e coloque a gelatina. Leve à geladeira, deixe por dez minutos e sirva.