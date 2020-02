Torta de sorvete e café

Calorias: 286 por porção

Categoria: Sorvete

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 12 porções

Tempo de Preparo: Demorado (acima de 45 minutos)

Tipo: Sobremesa

Ingredientes

. 1 pacote de biscoito Negresco batido no liquidificador

. 3 colheres (sopa) de margarina em temperatura ambiente

. 1/4 de xícara (chá) de café bem forte gelado

. 1 kg de sorvete de creme

Calda:

. 1/2 xícara (chá) de café

. 1/4 de xícara (chá) de açúcar



Modo de preparo

Numa tigela, misture os biscoitos com a margarina. Forre o fundo e as laterais de uma forma. Leve ao freezer. Bata o café com o sorvete, despeje sobre a massa. Leve ao freezer.

Calda:

Misture os ingredientes e ferva bem. Sirva com a torta.