Torta de rocambole

Calorias: 416 por porção

Categoria: Torta doce

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 10 porções

Tempo de Preparo: Rápido (até 30 minutos)

Tipo: Sobremesa

Ingredientes

. 2 rocamboles de morango prontos

. 1/2 xícara (chá) de geleia de morango

. 2 caixinhas de pudim de morango

. 1/2 xícara (chá) de creme de leite

. Geleia e morango para decorar

Modo de preparo

1. Corte os rocamboles em fatias e com elas cubra o fundo e as laterais de uma forma forrada com filme plástico.

2. Espalhe a geleia de morango sobre as fatias e reserve.

3. Prepare o pudim com metade do leite pedido nas instruções da embalagem.

4. Deixe esfriar, misture o creme de leite e despeje sobre a torta.

5. Leve à geladeira. Desenforme, cubra com a geleia e decore com morangos.