Torta de queijo e chocolate

Calorias: 415 por porção

Categoria: Torta doce

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 12 porções

Tempo de Preparo: Demorado (acima de 45 minutos)

Tipo: Sobremesa

Ingredientes

. 1 pacote de biscoito inglês

. 200 g de queijo cremoso

. 1 xícara (chá) de açúcar

. 1 1/2 xícara (chá) de creme de leite

. 1 colher (sopa) de suco de limão

. 2 ovos

. 1 colher (sopa) de cacau em pó

. 1 colher (chá) de essência de baunilha

. 300 g de chocolate meio amargo picado

Para decorar:

. 150 g de chocolate amargo



Modo de preparo

Aqueça o forno em temperatura média. Forre o fundo de uma forma redonda de 25 cm de diâmetro com papel-manteiga e unte as bordas com manteiga. Espalhe por cima o biscoito inglês e comprima-o no fundo com os dedos. No processador, misture o queijo e o açúcar até obter uma mistura lisa. Adicione o creme de leite misturado com o limão, os ovos, o cacau e a baunilha. Derreta o chocolate em banho-maria, deixe esfriar e junte à mistura. Transfira para a forma e alise a superfície. Asse por uma hora ou até a torta começar a se rachar nas bordas. Retire e deixe esfriar. Cubra com papel-alumínio e leve à geladeira por seis horas. Desenforme a torta e retire o papel-manteiga. Se estiver difícil para desenformar, esquente rapidamente sobre a chama do fogão para soltá-la. Derreta o chocolate em banho-maria e decore a torta.