Torta de Chocolate

Calorias: 310 por porção

Categoria: Torta doce

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 8 porções

Tempo de Preparo: Demorado (acima de 45 minutos)

Tipo: Sobremesa

Ingredientes:

· 1 ovo

· 2 colheres (sopa) de açúcar

· 1 1/2 colher (sopa) de farinha de trigo

· 1 colher (sopa) de cacau em pó

Calda:

· 2 colheres (sopa) de açúcar

· 2 colheres (sopa) de água

· 2 colheres (sopa) de licor de laranja

Cobertura:

· 200 g de chocolate meio amargo partido em pedaços

· 1/4 de xícara (chá) de água

· 1 1/3 de xícara (chá) de creme de leite fresco



Acessório:

· Forma de abrir de 20 cm de diâmetro untada com manteiga

Modo de preparo:

Aqueça o forno em temperatura média. Na batedeira, bata por 10 minutos o ovo com o açúcar e reserve. Peneire juntos a farinha de trigo e o cacau em pó. Adicione 1/3 dessa mistura ao ovo batido e mexa com uma colher de pau. Junte o restante da mistura de farinha e cacau e continue mexendo até ficar homogênea. Coloque na forma e asse por 20 minutos.

Calda:

Misture o açúcar e a água e leve ao fogo médio, mexendo até o açúcar se dissolver. Retire do fogo e junte o licor. Regue o bolo.

Cobertura:

Em fogo baixo, aqueça o chocolate com a água, mexendo por 3 minutos. À parte, na batedeira, bata 1/3 do creme de leite com o chocolate por 5 minutos. Na outra tigela, bata o creme de leite restante até obter picos firmes. Com uma espátula, misture-o delicadamente ao creme de chocolate. Cubra a torta com essa mistura e alise delicadamente com a espátula. Cubra com filme plástico e deixe na geladeira por 2 horas.