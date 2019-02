Torta de cebola

Categoria: Torta salgada e quiche

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 8 porções

Tempo de Preparo: Rápido (até 30 minutos)

Tipo: Prato principal

Ingredientes

Massa:

.1 xícara (chá) de farinha de trigo

.½ xícara (chá) de manteiga

.1 ovo

.1 pitada de sal

.1 pitada de açúcar

Recheio:

.5 cebolas em rodelas

.½ xícara (chá) de margarina

.100 g de queijo ralado

.1 lata de creme de leite

.3 ovos

.1 lata de leite (use a mesma medida do creme de leite)

.sal a gosto

Modo de preparo:

Massa:

Misture rapidamente os ingredientes com as pontas dos dedos até formar uma massa. Forre o fundo e as laterais de uma fôrma e fure o fundo com um garfo. Reserve.

Recheio:

Derreta a margarina, acrescente as cebolas e refogue-as por dois minutos. Desligue o fogo e junte o queijo, mexa e reserve. Bata no liquidificador o creme de leite, os ovos, o leite e o sal. Retire do liquidificador e junte as cebolas. Mexa e despeje na fôrma preparada. Asse em forno médio preaquecido até dourar a superfície.

Dica:

Essa torta congela muito bem. No freezer, ela dura 3 meses. Não se esqueça de pôr etiqueta com a data.