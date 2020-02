Torta de Banana com Pão

Calorias: 293 por porção

Categoria: Torta doce

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 10 porções

Tempo de Preparo: Demorado (acima de 45 minutos)

Tipo: Sobremesa

Ingredientes:

· 1 ovo

· 2 gemas

· 1 xícara (chá) açúcar

· 2 xícaras (chá) de leite

· 1 lata de creme de leite

· 12 fatias de pão de forma sem casca

· 4 bananas-nanicas bem maduras cortadas na longitudinal

· 100 g de uva-passa, margarina para untar

· Açúcar com canela para polvilhar



Modo de preparo:

Aqueça o forno a 200 ºC. No liquidificador, bata o ovo, as gemas, o açúcar, o creme de leite e misture bem. Com margarina, unte um refratário de 25 x 15 cm e disponha uma camada de pão. Despeje metade do creme de leite, distribua as fatias de banana e a uva-passa e outra camada de pão. Regue com o restante do creme. Leve ao forno durante 45 minutos ou até dourar. Polvilhe a torta ainda quente com a mistura de açúcar e canela.

Dica:

Você pode usar chocolate branco para rechear.