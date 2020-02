Torta de banana com laranja

Em uma tigela, misture o biscoito moído com a manteiga.

Aperte em uma forma de fundo falso com 20 cm de diâmetro e reserve.

Prepare o recheio: misture a banana com 60 ml de suco e as raspas de laranja e reserve.

No liquidificador, bata o leite condensado com o creme de leite, os ovos, 120 ml de suco e as raspas de laranja por 1 minuto.

Coloque a banana sobre a massa e cubra com a mistura batida.

Leve ao forno, preaquecido, em temperatura média, por 30 minutos ou até dourar.

Ao esfriar, desenforme e decore a gosto antes de servir.