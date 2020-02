Torta de ameixa

Calorias: 390 por porção

Categoria: Torta doce

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 8 porções

Tempo de Preparo: Médio (de 30 a 45 minutos)

Tipo: Sobremesa

Ingredientes:

· 1 kg de ameixa fresca cortada em fatias

· 3/4 de xícara (chá) de farinha de trigo

· 3/4 de xícara (chá) de açúcar

· 2 ovos

· 1 1/2 xícara (chá) de creme de leite fresco

· Gotas de baunilha a gosto

Modo de preparo:

Em um refratário untado e enfarinhado disponha a ameixa e reserve. À parte, misture bem a farinha com o açúcar e reserve. Em uma tigela pequena, ponha os ovos, o creme de leite e a baunilha. Bata com um garfo até que fique homogêneo. Faça uma depressão no meio da farinha e despeje os ovos. Com um garfo, vá incorporando a farinha até formar uma massa cremosa. Deixe descansar por 20 minutos. Despeje a massa sobre a ameixa e asse em forno médio preaquecido até que a massa comece a dourar. Retire do forno e polvilhe com o açúcar de confeiteiro. Sirva morno ou na temperatura ambiente.