Torta Cremosa de Coco

Calorias: 340 por porção

Categoria: Torta doce

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 12 porções

Tempo de Preparo: Médio (de 30 a 45 minutos)

Tipo: Sobremesa

Ingredientes:

· 1 coco seco ralado

· 2 1/4 de xícara (chá) de leite

· 3 gemas

· 2 latas de leite condensado

· 6 colheres de açúcar

· 2 claras

· 1 lata de creme de leite sem soro

Modo de preparo:

No liquidificador, bata o coco com o leite. Passe na peneira, ponha a polpa do coco em um pano e esprema para tirar o excesso do leite. Reserve separadamente o leite e a polpa de coco seca. Em uma panela, junte o leite do coco, as gemas e o leite condensado. Leve ao fogo brando, mexendo sempre, e cozinhe até formar um creme. Despeje em um refratário e deixe esfriar. Em outra panela, junte a polpa do coco e quatro colheres (sopa) de açúcar. Leve ao fogo e mexa sem parar até o coco ficar levemente queimado. Espalhe sobre o creme, reservando um pouco para decorar. Bata as claras em neve, junte o restante do açúcar e bata por mais três minutos. Desligue a batedeira e adicione o creme de leite. Distribua sobre o coco. Decore com o coco restante e leve à geladeira por no mínimo quatro horas.