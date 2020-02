Tomates recheados

Calorias: 180

Categoria: Assado

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 8

Tempo de Preparo: Médio (de 30 a 45 minutos)

Tipo: Acompanhamento

Ingredientes:

· 8 tomates médios maduros e firmes

· 2 xícaras (chá) de arroz cozido

· 1 xícara (chá) de ricota fresca

· 3 colheres (sopa) de manjericão picado

· Sal a gosto

Modo de preparo:

Corte uma tampa da parte superior de cada tomate e retire as sementes. Coloque-os em uma travessa com a abertura para baixo e deixe escorrer. Em uma tigela, misture bem o arroz com a ricota e o manjericão picado. Tempere cada tomate com um pouco de sal e recheie com a mistura de arroz e ricota. Coloque os tomates em um refratário sem deixar muito espaço entre eles e leve ao micro-ondas por três minutos em potência média. Sirva quente.

Dica: Polvilhe queijo ralado antes de levar o tomate ao forno.