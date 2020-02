Tomate seco com manjericão

Calorias: 70 por porção

Categoria: Assado

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 24 porções

Tempo de Preparo: Médio (de 30 a 45 minutos)

Tipo: Entrada

Ingredientes

. 12 tomates firmes

. 2 col. (chá) de sal

. 4 col. (chá) de açúcar

. 2 col. (sopa) de orégano

. 1 maço pequeno de manjericão

. 2 xíc. (chá) de azeite

Modo de preparo

1. Corte os tomates ao meio, tire as sementes e mantenha o miolo.

2. Em uma tigela, misture o sal e o açúcar. Com as mãos, espalhe a mistura no interior do tomate. Numa assadeira antiaderente, distribua o tomate com a parte da abertura para baixo.

3. Leve ao forno em temperatura média por 30 minutos. Escorra a água, vire o tomate e leve ao forno novamente até dourar.

4. Retire do forno, deixe esfriar e tempere com o orégano, o manjericão e o azeite.