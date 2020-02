Toda a versatilidade do omelete

A origem da omelete é controversa. Segundo uma pesquisa realizada na Universidade de Cambridge (Inglaterra), por exemplo, os ingleses reivindicam a paternidade da receita para o médico Oswald Mellet, que teria sido dono de um restaurante com pratos à base de ovos e em cuja placa da entrada lia-se “Dr. O. Mellet”.

Há quem acredite ainda que a omelete tenha sido criada na Pérsia (atual Irã) e chamada de kookoo (lê-se kuku). Esse prato teria viajado pelo Oriente Médio, norte da África e Europa, e recebido muitas adaptações. Na França do século 17, ela foi batizada de omelette, uma variação de lamelle, que significa pequena lâmina.

Aliás, os franceses tornaram-se mestres no preparo da omelete, especialmente a baveuse, mais cremosa por dentro, servida como entrada, primeiro prato ou sobremesa (a versão doce). A receita mais célebre deles é a de Madame Annette Poulard, servida até hoje no hotel-restaurante Mère Poulard, aberto por ela e o marido no sopé do Mont Saint Michel, na Normandia.

Já na Espanha, usam diversos ingredientes misturados aos ovos crus e a chamam de tortilla, nome que recebe também no Marrocos.

Omelete para sair da mesmice