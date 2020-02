Tempura de berinjela

Calorias: 173

Categoria: Fritura

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 6

Tempo de Preparo: Médio (de 30 a 45 minutos)

Tipo: Entrada

Ingredientes:

. 3 berinjelas

. 1 ovo

. 3/4 de xícara de água gelada

. 2 xícara de farinha de trigo

. 1 pitada de sal

Molho:

. 1 xícara de água

. 1 1/2 colher (chá) de hondashi (tempero à base de peixe)

. 2 colheres (sopa) de shoyu

. 2 colheres (sopa) de saquê

Para fritar:

. 3 xícaras de óleo

Modo de preparo:

Corte as berinjelas em rodelas de 1 cm de espessura e depois ao meio. Reserve. Numa tigela, misture o ovo e a água. Vá juntando a farinha aos poucos, mexendo com um garfo, até obter uma massa líquida e homogênea. Junte o sal e misture. Aqueça o óleo em uma panela. Passe a berinjela na massa gelada e frite-a até dourar ligeiramente. Escorra sobre papel-toalha e sirva com o molho.

Molho: Ferva a água. Retire do fogo e misture os outros ingredientes. Se desejar, acrescente sal.