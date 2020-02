Tartare de salmão

Pouco antes de servir, corte o filé de salmão em tiras e, em seguida, em cubos bem pequenos.

Se possível, rale o gengibre na hora, para aproveitar o máximo de seu perfume e sabor.

Em seguida, coloque o salmão picado, as alcaparras, o gengibre, o azeite e o suco de limão em uma tigela funda.

Misture tudo muito bem e tempere com sal a gosto.

Acrescente a salsa picada e mexa mais um pouco.

Recheie as endívias, cruas, limpas e sem tempero, com um pouco do tartare numa das pontas de cada folha.

Disponha as barquinhas em um prato retangular, enfeite com um ramo de alecrim e sirva em seguida.