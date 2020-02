Talharim com cogumelos

Calorias: 553 por porção

Categoria: Massa

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 4 porções

Tempo de Preparo: Rápido (até 30 minutos)

Tipo: Prato principal

Ingredientes

. 400 g de talharim cozido al dente

Molho:

. 200 g de cogumelos secos bem lavados

. 2 colheres (sopa) de manteiga

. 1 cebola média picada

. Sal e pimenta-do-reino a gosto

. 2 xícara (chá) de creme de leite fresco



Modo de preparo

Molho:

Ponha os cogumelos numa panela, cubra com água e leve ao fogo até ficarem macios. Escorra e reserve quatro colheres (sopa) da água. À parte, refogue a cebola na manteiga, em fogo médio, até começar a dourar. Junte os cogumelos e refogue. Ponha a água do cozimento e o creme de leite. Tempere com pimenta e sal e mexa. Escorra a massa e sirva com o molho.